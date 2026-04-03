PSG tak tergelincir dalam perebutan gelar dan tampaknya siap menghadapi laga krusial Liga Champions melawan Liverpool

Paris Saint-Germain mencatatkan hasil gemilang dalam perebutan gelar Ligue 1 pada Jumat lalu. Luis Enrique menyaksikan timnya menang 3-1 atas Toulouse dan kini unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, RC Lens, yang juga telah memainkan 27 pertandingan dan akan bertanding melawan Lille OSC pada Sabtu mendatang.

Ousmane Dembélé mencoba peruntungannya di pertengahan babak pertama dari luar kotak penalti dan melihat tendangan kerasnya mendarat di sudut atas gawang. Kegembiraan di kubu PSG hanya berlangsung empat menit, karena Rasmus Nicolaisen menyamakan kedudukan melalui sundulan untuk Toulouse.

PSG tidak panik akibat gol balasan tersebut dan kembali memimpin dalam hitungan menit. Khvicha Kvaratskhelia menyundul bola dari tendangan sudut, dan Dembélé mencetak gol keduanya malam itu. Penyerang sayap tersebut seolah akan melengkapi hattrick-nya tak lama setelah babak kedua dimulai, namun gol tersebut dianulir karena offside.

Enrique menarik Kvaratskhelia keluar lapangan lebih dari 20 menit sebelum pertandingan berakhir, untuk mengistirahatkan pemain bintang tersebut menjelang pertemuan pertama dengan Liverpool di perempat final Liga Champions. Sementara itu, PSG mendominasi penguasaan bola, tanpa mampu memperlebar keunggulan.

PSG dengan mudah mempertahankan keunggulan, dengan Gonçalo Ramos yang mencetak gol indah untuk membuat skor menjadi 3-1, dan meraih poin penting untuk perebutan gelar di Ligue 1. Pada hari Rabu, Liverpool akan bertandang ke Parc des Princes, dengan leg kedua di Anfield dijadwalkan pada 14 April.