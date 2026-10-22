PSG Siapkan Perekrutan Mengejutkan Senilai €50 Juta untuk Menggantikan Khvicha Kvaratskhelia yang Cedera

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Paris Saint-Germain dikabarkan menyiapkan langkah besar untuk merekrut pemain muda Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, pada Januari setelah Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera lutut parah yang membuatnya absen hingga akhir musim. Klub Prancis itu menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pemain timnas Aljazair yang sangat diminati tersebut, sementara Luis Enrique bergegas mencari pengganti di lini serang.

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Cedera parah paksa PSG mengubah rencana

PSG mendapat pukulan telak setelah mengetahui bahwa Kvaratskhelia akan absen hingga akhir musim ini. Winger tim nasional Georgia itu mengalami robekan parah pada ligamen krusiatum anterior (ACL) di lutut kanannya, yang langsung membuatnya harus menepi selama beberapa bulan. Cedera serius ini meninggalkan kekosongan besar dalam skema serangan Enrique.

Pelatih PSG itu sangat mengandalkan penyerang dinamis tersebut ketika pertandingan domestik dan Eropa memasuki tahap paling krusial. Karena itu, penasihat olahraga Luis Campos kini aktif menyisir bursa transfer untuk mencari pengganti berkualitas tinggi. Klub asal Paris tersebut diperkirakan akan mengeluarkan dana besar pada bursa transfer Januari untuk memperkuat lini depan.

Perhatian beralih ke bintang Leverkusen

PSG dengan cepat menetapkan pemain muda Leverkusen, Maza, sebagai target utama pada pertengahan musim. Menurut Fichajes, pemain internasional Aljazair berusia 20 tahun itu sangat sesuai dengan profil khusus yang dicari Enrique untuk menyelamatkan kiprah PSG musim ini.

Maza mengembangkan kemampuannya di Hertha Berlin sebelum bersinar di level tertinggi di Jerman. Fleksibilitas taktik dan kemampuan tekniknya yang mengesankan menarik perhatian tim perekrutan klub asal Paris tersebut.

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Harga tinggi untuk bintang Aljazair

Penyerang muda itu tampil luar biasa bersama Bayer Leverkusen musim ini. Ia telah mencatatkan tiga gol dan tiga assist hanya dalam delapan penampilan di semua kompetisi. Namun, mendatangkannya jelas tidak akan murah bagi klub Prancis tersebut. Perkiraan valuasi menunjukkan PSG perlu mengajukan tawaran awal setidaknya €50 juta hanya untuk menguji keteguhan Leverkusen.

Persaingan sengit untuk merekrut talenta Aljazair

Leverkusen jelas tidak akan membiarkan aset berharga di lini serangnya pergi tanpa perlawanan sengit di tingkat manajemen. Klub Jerman itu sebelumnya telah menolak pendekatan transfer dari Atletico Madrid, Manchester City, dan Arsenal.

Selain itu, para petinggi Leverkusen saat ini sedang aktif bernegosiasi mengenai kontrak baru bernilai tinggi untuk Maza. Mereka berharap kenaikan gaji yang signifikan akan meyakinkan sang pengatur serangan untuk berkomitmen jangka panjang, meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga 2030.

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