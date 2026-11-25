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Javier Pastore pernah membela Paris Saint-Germain dan Roma, dua tim yang akan bertemu di Liga Champions.

Mantan gelandang serang asal Argentina itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan PSG, tetapi mengenakan seragam Roma juga merupakan mimpi, meski saya mengalami cedera pinggul. Prediksi saya? Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Semoga tim terbaik menang."

"Saya selalu mengagumi Doué dan Kvaraskhelia, yang sayangnya tidak akan bermain, tetapi juga Mendes dan Hakimi, bek sayap terbaik di dunia baik saat bertahan maupun menyerang. Lalu, saya menyukai segala hal dari Neves. Dia pemain yang sangat istimewa. Mungkin dia tidak terlalu mencolok, tetapi dia membantu tim merebut kembali bola, membangun serangan dari belakang, menciptakan ruang dan peluang saat menguasai bola, mencari umpan-umpan cerdas, serta masuk ke area berbahaya dan bahkan mencetak gol lewat sundulan. Dia pemain yang komplet."

"Di Roma, permainan Dybala sungguh memukau dan dia berbahaya di area mana pun. Malen musim ini lebih baik daripada semua penyerang lainnya. Ada juga Soulé, pemain yang berbeda, berteknik tinggi dan berkelas lewat dribel serta gol-golnya. Dengan Malen yang sedang dalam performa seperti ini, hampir setiap bola di kotak penalti bisa menjadi gol dan dia sulit dihentikan. Dybala berbahaya dalam situasi apa pun, lewat tendangan bebas, dari tepi kotak penalti, dengan sebuah assist ataupun tembakan ke pojok atas gawang. Pemain-pemain seperti mereka biasanya memberikan sesuatu yang lebih dalam pertandingan semacam ini."

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Tanpa Doué dan Kvaratskhelia yang cedera, Luis Enrique menurunkan pemain muda Mayulu serta Akliouche atau Godts di kedua sisi Dembelé.

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Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 ROM Tonton

Selain Pellegrini, Gasperini juga kehilangan Rensch karena cedera. Dybala lebih diunggulkan daripada Mora untuk melengkapi trio penyerang bersama Malen dan Soulé. Satu posisi lain yang belum pasti ada di sisi kanan, antara Molina dan Lulli.

Di Parc des Princes di Paris, pertandingan akan dipimpin wasit asal Swedia Glenn Nyberg, dibantu dua rekannya yang juga berasal dari Swedia, Mahbod Beigi dan Andreas Soderkvist. Adam Ladeback bertugas sebagai ofisial keempat, sementara Bastian Dankert dari Jerman dan Tomasz Kwiatkowski dari Polandia bertugas di VAR.

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PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembelé, Mayulu. (Cadangan: Chevalier, Bar, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Boly, Fernandez, Zaire-Emery, Torres, Godts, Ndjantou). Pelatih: Luis Enrique.

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ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Malen, Dybala. (Cadangan: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Lulli, Ghilardi, de Roon, Pisilli, Mora, Castro). Pelatih: Gasperini.