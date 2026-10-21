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FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

PSG mendapat dua pukulan telak! Ousmane Dembele dan Marquinhos diperkirakan absen selama beberapa pekan setelah cedera saat melawan Barcelona

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Performa impresif Paris Saint-Germain di Liga Champions tertutupi oleh daftar cedera yang mengkhawatirkan setelah kemenangan 4-2 atas Barcelona baru-baru ini. Luis Enrique menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain karena tiga pemain inti kini tidak tersedia untuk serangkaian laga krusial.

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Tiga cedera mengguncang Parc des Princes

Juara bertahan Prancis Paris Saint-Germain harus menanggung dampak dari laga Liga Champions berintensitas tinggi melawan Barcelona setelah klub mengonfirmasi sejumlah cedera serius. Meski hasil di lapangan positif, ruang perawatan di Parc des Princes kini dipenuhi pemain-pemain penting.

Situasi winger Dembele sangat disayangkan mengingat peran pentingnya dalam kelancaran serangan tim musim ini. Mantan pemain Barcelona itu terpaksa meninggalkan lapangan setelah baru bermain 19 menit sambil memegangi kaki kirinya yang terlihat kesakitan. Pemeriksaan medis awal menunjukkan adanya masalah signifikan yang akan membuatnya absen dalam waktu dekat. Dembele dilaporkan akan menepi sekitar 3 hingga 4 pekan, menurut le Parisien. Absennya Dembele terjadi pada saat krusial ketika PSG berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen Ligue 1 dan Liga Champions.

Dembele dan Marquinhos absen selama beberapa pekan

Menambah kekhawatiran di lini pertahanan, kapten Marquinhos juga harus menjalani pemulihan setelah mengalami masalah pada paha kanan dalam pertandingan Eropa yang sama. Pemain Brasil itu menjadi pilar utama lini belakang PSG, dan ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang akan sulit diisi Luis Enrique.

Klub mengonfirmasi bahwa bek tersebut akan absen selama “beberapa pekan”. Ia bergabung dengan daftar pemain absen yang terus bertambah, yang mengancam momentum PSG di tengah padatnya jadwal musim gugur. Waktunya jauh dari ideal saat klub asal Paris itu bersiap menghadapi tantangan penting di kompetisi domestik dan Eropa.

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Bagi Dembele, cedera ini juga menjadi pukulan besar bagi ambisinya bersama tim nasional. Penyerang Prancis itu diperkirakan akan memainkan peran penting dalam pertandingan tim nasional mendatang, tetapi masalah pada pahanya bisa membuatnya absen pada jeda internasional berikutnya. Menurut Le Parisien, keraguan atas ketersediaannya untuk Prancis semakin besar, dan kemungkinan ia absen dari skuad kini nyata. Meski staf medis PSG dilaporkan telah mengesampingkan kemungkinan komplikasi jangka panjang yang lebih serius, cederanya tetap menjadi kemunduran besar bagi klub dan memaksa staf pelatih mencari opsi lain di sepertiga akhir lapangan.


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Kvaratskhelia dipastikan absen hingga akhir musim

Namun, kabar paling buruk menimpa Khvicha Kvaratskhelia, yang kemungkinan akan melewatkan sisa musim 2026-27. Pemain tim nasional Georgia itu mengalami robekan ligamen krusiatum anterior setelah berbenturan pada menit ke-59 dalam pertandingan melawan Barcelona. PSG merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi parahnya cedera tersebut: “Setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya dalam pertandingan kemarin melawan FC Barcelona, Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang.”

Klub belum menetapkan tanggal resmi untuk kepulangannya, tetapi cedera seperti itu biasanya membutuhkan rehabilitasi setidaknya sembilan bulan. Sang pemain mengungkapkan kesedihannya di media sosial sekaligus menggambarkan dampak mental dari cedera tersebut. “Belum lama berlalu, tetapi satu pikiran terus berputar di kepala saya: mengapa saya? Saya tidak pernah setengah-setengah,” tulis Kvaratskhelia di Instagram.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”