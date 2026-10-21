Bagikan Ikuti GOAL di Google

Performa impresif Paris Saint-Germain di Liga Champions tertutupi oleh daftar cedera yang mengkhawatirkan setelah kemenangan 4-2 atas Barcelona baru-baru ini. Luis Enrique menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain karena tiga pemain inti kini tidak tersedia untuk serangkaian laga krusial.

Iklan

Tiga cedera mengguncang Parc des Princes

Juara bertahan Prancis Paris Saint-Germain harus menanggung dampak dari laga Liga Champions berintensitas tinggi melawan Barcelona setelah klub mengonfirmasi sejumlah cedera serius. Meski hasil di lapangan positif, ruang perawatan di Parc des Princes kini dipenuhi pemain-pemain penting.

Situasi winger Dembele sangat disayangkan mengingat peran pentingnya dalam kelancaran serangan tim musim ini. Mantan pemain Barcelona itu terpaksa meninggalkan lapangan setelah baru bermain 19 menit sambil memegangi kaki kirinya yang terlihat kesakitan. Pemeriksaan medis awal menunjukkan adanya masalah signifikan yang akan membuatnya absen dalam waktu dekat. Dembele dilaporkan akan menepi sekitar 3 hingga 4 pekan, menurut le Parisien. Absennya Dembele terjadi pada saat krusial ketika PSG berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen Ligue 1 dan Liga Champions.

Dembele dan Marquinhos absen selama beberapa pekan

Menambah kekhawatiran di lini pertahanan, kapten Marquinhos juga harus menjalani pemulihan setelah mengalami masalah pada paha kanan dalam pertandingan Eropa yang sama. Pemain Brasil itu menjadi pilar utama lini belakang PSG, dan ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang akan sulit diisi Luis Enrique.

Klub mengonfirmasi bahwa bek tersebut akan absen selama “beberapa pekan”. Ia bergabung dengan daftar pemain absen yang terus bertambah, yang mengancam momentum PSG di tengah padatnya jadwal musim gugur. Waktunya jauh dari ideal saat klub asal Paris itu bersiap menghadapi tantangan penting di kompetisi domestik dan Eropa.

Iklan Iklan

Bagi Dembele, cedera ini juga menjadi pukulan besar bagi ambisinya bersama tim nasional. Penyerang Prancis itu diperkirakan akan memainkan peran penting dalam pertandingan tim nasional mendatang, tetapi masalah pada pahanya bisa membuatnya absen pada jeda internasional berikutnya. Menurut Le Parisien, keraguan atas ketersediaannya untuk Prancis semakin besar, dan kemungkinan ia absen dari skuad kini nyata. Meski staf medis PSG dilaporkan telah mengesampingkan kemungkinan komplikasi jangka panjang yang lebih serius, cederanya tetap menjadi kemunduran besar bagi klub dan memaksa staf pelatih mencari opsi lain di sepertiga akhir lapangan.





Kvaratskhelia dipastikan absen hingga akhir musim

Namun, kabar paling buruk menimpa Khvicha Kvaratskhelia, yang kemungkinan akan melewatkan sisa musim 2026-27. Pemain tim nasional Georgia itu mengalami robekan ligamen krusiatum anterior setelah berbenturan pada menit ke-59 dalam pertandingan melawan Barcelona. PSG merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi parahnya cedera tersebut: “Setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya dalam pertandingan kemarin melawan FC Barcelona, Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang.”

Klub belum menetapkan tanggal resmi untuk kepulangannya, tetapi cedera seperti itu biasanya membutuhkan rehabilitasi setidaknya sembilan bulan. Sang pemain mengungkapkan kesedihannya di media sosial sekaligus menggambarkan dampak mental dari cedera tersebut. “Belum lama berlalu, tetapi satu pikiran terus berputar di kepala saya: mengapa saya? Saya tidak pernah setengah-setengah,” tulis Kvaratskhelia di Instagram.