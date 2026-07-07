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Alessandro Longoni ItaliaGetty Images

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PSG, Longoni mengikuti jejak Donnarumma: “Saya berterima kasih kepada Al-Khelaïfi dan Luis Enrique, bagi saya ini adalah mimpi”

AC Milan
Transfers

Pernyataan pertama Alessandro Longoni sebagai kiper PSG setelah hengkang dari Milan

Kepindahan Alessandro Longoni dari Milan ke PSG telah resmi diumumkan kemarin. Kiper muda kelahiran 2008 ini hari ini telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub asal Paris tersebut hingga tahun 2031. Melalui saluran resmi klub, kiper asal Italia ini mengomentari kedatangannya di tim juara Eropa tersebut sebagai berikut

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, dan Luis Enrique atas kesempatan yang telah mereka berikan kepada saya serta atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain dan akan terus bekerja seperti biasa untuk membalas kepercayaan ini. Di sini, saya bisa berkembang sebagai pesepakbola dan sebagai seorang pria. Saya akan memiliki kesempatan untuk berlatih bersama staf yang luar biasa dan para pemain yang benar-benar hebat di pusat latihan yang mutakhir, sesuatu yang selalu saya impikan. Saya yakin di sini saya akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan memperluas pengalaman saya sebagai seorang pemuda."

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