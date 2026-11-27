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Paris Saint-Germain dilaporkan kembali menanyakan ketersediaan striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, di tengah krisis cedera parah di lini serang menjelang Januari. Minat terbaru juara Eropa itu juga membuat Arsenal, yang telah lama mengincarnya, terus memantau situasi. Namun, Atletico dan pihak sang pemain menutup kemungkinan transfer pada pertengahan musim.

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PSG kehilangan dua pemain serang akibat cedera

Menurut TEAMtalk, PSG tengah meninjau pasar pemain depan setelah Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia sama-sama mengalami cedera yang membuat mereka absen hingga akhir musim. Klub raksasa Prancis itu sudah memiliki sejumlah pemain sayap dalam daftar incaran, tetapi juga telah menanyakan ketersediaan Alvarez. Namun, Atletico tidak berniat menjualnya pada pertengahan musim, sementara perwakilan sang striker menegaskan bahwa transfer pada Januari tidak sedang dipertimbangkan.

Simeone mendukung kebangkitan striker Argentina

Sumber di Madrid menegaskan bahwa Alvarez tidak mendesak untuk hengkang pada musim dingin, terutama karena ia tengah bangkit setelah sempat tidak masuk dalam rencana Diego Simeone pada awal musim. Pemain berusia 25 tahun itu kembali menunjukkan performa terbaik dalam sepuluh penampilan terakhirnya bersama klub dan tim nasional, dengan torehan enam gol dan empat assist, termasuk satu gol dalam kemenangan Liga Champions atas Viking pada Rabu .

Seusai kemenangan itu, Simeone kembali menyatakan kepercayaannya kepada sang penyerang di depan publik. Ia berkata: "Saya senang dengannya. Saya menyayanginya sebagai pribadi, dan saya akan mendukungnya sebagai pesepakbola. Tidak ada permainan yang tidak melibatkannya dan tidak penting. Saya tidak ragu. Untuk mencapai tujuan kami, kami membutuhkan Julian Alvarez dalam performa terbaiknya."

Arsenal terus memantau situasi

PSG dan Arsenal sama-sama memantau pemain tim nasional Argentina itu pada musim panas lalu, ketika saga transfer yang melibatkan Barcelona berkembang. Meski Alvarez ingin menjajaki kemungkinan pindah ke Catalunya, Atletico tetap teguh dan menghalangi kepergiannya. Penyerang yang pernah membela Manchester City itu kemudian kembali ke ibu kota Spanyol dan meminta maaf.

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Laporan tersebut menyebut Arsenal mengetahui pendekatan terbaru PSG dan tetap memandang Alvarez sebagai pemain yang bisa meningkatkan kualitas lini serang Mikel Arteta secara signifikan. Harapan Arsenal untuk mencapai kesepakatan pada pertengahan musim bahkan sempat meningkat bulan lalu di tengah klaim bahwa Martin Zubimendi bisa ditawarkan dalam kesepakatan pertukaran pemain .

Perebutan transfer pada musim panas membayangi

Dengan Simeone bertekad mengeluarkan kemampuan terbaik Alvarez, transfer pada Januari tidak mungkin terjadi, baik bagi PSG maupun Arsenal. Juara Prancis itu kemungkinan harus beralih ke pemain sayap dalam daftar incaran mereka untuk menutupi absennya Doue dan Kvaratskhelia pada musim dingin ini. Meski demikian, persaingan besar lainnya untuk mendapatkan pemain Argentina itu diperkirakan akan terjadi pada akhir musim.