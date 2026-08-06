Paris Saint-Germain berencana kembali mendekati Ajax untuk Mika Godts. Klub raksasa Prancis itu, menurut De Telegraaf, sedang menyiapkan tawaran yang meningkat signifikan setelah klub Amsterdam itu dengan tegas menolak proposal pertama.

PSG awalnya menawarkan 40 juta euro, ditambah lima juta euro dalam bentuk bonus yang mungkin terealisasi. Bagi Ajax, angka itu jauh dari cukup, sehingga proposal tersebut langsung ditolak mentah-mentah.

Tak lama setelah kemenangan 3-1 atas Shelbourne pada babak kualifikasi ketiga Conference League, terungkap bahwa klub Paris itu tidak berniat menyerah. Godts mencetak gol saat melawan tim asal Irlandia tersebut, gagal mengeksekusi penalti, dan mendapat pergantian pemain dengan aplaus penonton menjelang laga usai di Johan Cruijff ArenA.

Tawaran baru PSG disebut akan berada di kisaran 50 hingga 55 juta euro. Dengan begitu, klub asal Paris itu menaikkan nilai tetap setidaknya 10 juta euro dibandingkan penawaran pertama.

Jumlah itu juga masih di bawah biaya transfer yang diinginkan Ajax. Di sekitar Johan Cruijff ArenA, beredar pembicaraan mengenai harga permintaan sekitar 60 hingga 65 juta euro untuk penyerang sayap berusia 21 tahun itu.

Untuk mendapatkan nilai transfer setinggi mungkin dari negosiasi, Ajax telah meminta bantuan Jorge Mendes. Agen top asal Portugal itu, yang disebut sudah menawarkan jasanya lima bulan lalu, bekerja dengan skema no cure no pay dan hanya akan menerima bayaran jika PSG memenuhi angka yang diinginkan.

Mendes sebelumnya juga didekati AZ dan NEC untuk membantu kemungkinan transfer keluar masing-masing Kees Smit dan Kodai Sano. Tidak diketahui apakah ia benar-benar terlibat dalam kepindahan Sano ke PSV yang kian dekat.

Godts secara pribadi disebut sudah sepenuhnya mencapai kesepakatan dengan PSG, yang telah menyiapkan kontrak hingga pertengahan 2031 atau 2032 untuknya. Ajax akan menghadapi PEC Zwolle pada Minggu, tetapi karena minat dari Paris yang terus meningkat, belum pasti apakah pemain Belgia itu masih akan menjadi bagian dari skuad klub Amsterdam tersebut.