Semua mata malam ini, Rabu, tertuju ke kota Salzburg, Austria, tempat Paris Saint-Germain, juara Liga Champions Eropa, akan berhadapan dengan Aston Villa, juara Liga Europa, dalam laga yang dinanti-nanti memperebutkan Piala Super Eropa, di tengah keunggulan historis mencolok yang berpihak kepada para juara kompetisi benua tingkat pertama.

PSG menjalani laga ini dengan ambisi mempertahankan gelar yang mereka raih untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka tahun lalu, setelah membalikkan ketertinggalan atas Tottenham menjadi hasil imbang sebelum akhirnya memastikan kemenangan lewat adu penalti, sehingga mereka berpeluang menjadi tim ketiga saja dalam sejarah turnamen yang berhasil mempertahankan Piala Super Eropa selama dua musim beruntun.

7 edisi beruntun untuk juara Liga Champions

Tahun-tahun terakhir memberikan tambahan dorongan moral bagi PSG, setelah gelar dari tujuh edisi terakhir Piala Super Eropa jatuh ke tangan para juara Liga Champions.

Yang meraih gelar tersebut adalah: Liverpool atas Chelsea pada 2019, Bayern Munich atas Sevilla pada 2020, Chelsea atas Villarreal pada 2021, Real Madrid atas Eintracht Frankfurt pada 2022, Manchester City atas Sevilla pada 2023, dan Real Madrid atas Atalanta pada 2024, sebelum PSG sendiri memastikan gelar dengan mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu.

Tim terakhir yang menjuarai Liga Europa yang berhasil merebut Piala Super Eropa adalah Atletico Madrid pada 2018, ketika mereka mengungguli Real Madrid, dan sejak saat itu juara Liga Champions memberlakukan dominasinya atas turnamen ini.

Atletico Madrid meraih pencapaian ini dalam 3 kesempatan, pada tahun 2010, 2012, dan 2018, sementara Zenit St. Petersburg merupakan tim lain terakhir dari Liga Europa yang meraih Piala Super sebelum rangkaian kemenangan tim Spanyol tersebut.

Sepanjang sejarah, para juara Liga Champions telah mengumpulkan 30 gelar Piala Super Eropa dari total 50 edisi yang telah digelar hingga kini, menurut situs resmi Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA".

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