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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

PSG bidik Gregor Kobel dari Bundesliga saat Luis Enrique mencari solusi jangka panjang di posisi penjaga gawang

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Paris Saint-Germain dilaporkan tengah menyiapkan langkah untuk merekrut kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel, demi memperkuat skuad menjelang bursa transfer mendatang. Klub Prancis itu sudah menghubungi pemain internasional Swiss tersebut terkait kemungkinan kepindahannya.

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PSG jajaki pasar Jerman

PSG dilaporkan tengah menjajaki pasar Jerman untuk mencari pemain berkualitas papan atas demi memperkuat posisi penjaga gawang secara menyeluruh. Dengan masa depan Lucas Chevalier di ibu kota Prancis yang masih belum pasti, klub Ligue 1 itu harus mengidentifikasi target utama baru di berbagai penjuru Eropa. Mendatangkan sosok yang bisa diandalkan di bawah mistar tetap menjadi prioritas besar bagi jajaran direktur olahraga klub.

Menurut media Jerman Sport Bild, PSG kini memantau ketat kiper Dortmund, Kobel. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu menarik perhatian petinggi klub Paris berkat awal musim yang solid. Sejauh musim ini, ia telah tampil dalam sembilan pertandingan Bundesliga.

Kontak awal sudah terjalin

Ketertarikan PSG yang dilaporkan itu tampaknya jauh dari sekadar spekulasi sesaat atau rumor tanpa dasar. Menurut sejumlah sumber, petinggi klub telah mengambil langkah konkret untuk menjajaki kelayakan finansial dan logistik transfer besar tersebut. Klub Prancis itu tampaknya mulai menyiapkan landasan sejak dini untuk bursa transfer mendatang.

Perwakilan PSG dilaporkan telah beberapa kali berdiskusi dengan Kobel dan orang-orang terdekatnya dalam beberapa pekan terakhir. Pembicaraan awal ini menunjukkan keseriusan klub untuk membujuk pemain internasional Swiss yang sangat dihargai itu meninggalkan Jerman demi kepindahan bergengsi ke Parc des Princes.

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Salah satu pemain menonjol di Bundesliga

Kobel terus membuktikan kualitasnya di level tertinggi sejak tiba di Lembah Ruhr pada 2021. Setelah didatangkan dari rival sesama klub Jerman, Stuttgart, kiper asal Swiss itu mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain paling andal dan berwibawa di kasta tertinggi sepakbola Jerman. Penampilan konsistennya pun tak luput dari perhatian jaringan pencari bakat klub-klub elite Eropa.

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PSG

PSG

Rekam jejaknya yang mengesankan membuat Kobel menjadi target yang sangat menarik bagi PSG. Kehadiran pemain dengan kualitas yang telah terbukti seperti dirinya akan sangat memperkuat fondasi pertahanan PSG, yang terus membangun skuad untuk bersaing di semua ajang.

Perpanjangan kontrak persulit transfer

Meski minat PSG jelas dan terus meningkat, memboyong Kobel dari Dortmund akan menjadi urusan yang rumit. Klub Jerman itu bertekad mempertahankan kiper andalannya dan secara aktif berupaya mengamankan komitmen jangka panjangnya. Untuk saat ini, PSG harus menunggu keputusan sang pemain: memperpanjang kontraknya atau mencari tantangan baru di luar negeri.

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Dortmund saat ini tengah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Kobel mengenai perpanjangan kontrak bernilai besar, meski kontraknya yang berlaku sekarang masih berjalan hingga musim panas 2028.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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