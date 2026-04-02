PSG berkolaborasi dengan WHOOP untuk mengubah paradigma dalam hal latihan, pemulihan, dan pengalaman para penggemar

Paris Saint-Germain mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan WHOOP, di mana perusahaan teknologi perangkat kenakan ini akan menjadi Mitra Resmi Perangkat Kenakan Kesehatan & Kebugaran klub hingga tahun 2029. Kesepakatan ini menjadikan WHOOP sebagai Mitra Premium untuk tim putra dan putri, yang menegaskan komitmen PSG untuk terus berada di garis depan inovasi dalam sepak bola elit.

PSG mengadopsi kinerja berbasis data dengan teknologi WHOOP

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, para pemain PSG akan mendapatkan akses ke teknologi perangkat yang dapat dikenakan canggih dari WHOOP, yang dirancang untuk memberikan wawasan real-time mengenai metrik fisiologis utama termasuk detak jantung, variabilitas detak jantung (HRV), tidur, ketegangan, dan stres.

Tujuannya sederhana: mengoptimalkan performa.

Dengan mengubah data menjadi rekomendasi yang dipersonalisasi, para pemain dan staf kinerja akan dapat menyempurnakan beban latihan, meningkatkan siklus pemulihan, dan mengelola kondisi fisik secara keseluruhan dengan lebih baik selama musim yang menuntut.

Chief Revenue Officer PSG, Richard Heaselgrave, mengatakan bahwa kemitraan ini mencerminkan ambisi klub yang lebih luas untuk mendobrak batasan dalam hal performa dan kesejahteraan. “Bersama WHOOP, kami mengambil langkah baru ke depan dengan memungkinkan para atlet untuk lebih memahami dan meningkatkan kondisi fisik mereka melalui teknologi terdepan,” katanya. “Kemitraan ini mencerminkan ambisi kami untuk membuat performa lebih mudah diakses, sekaligus membantu semua orang menjaga kesejahteraan dan pemulihan mereka dengan lebih baik.”

Kemitraan yang dirancang untuk sepak bola modern

Kolaborasi ini melampaui ruang ganti. PSG dan WHOOP memposisikan kesepakatan ini sebagai bagian dari pergeseran yang lebih luas dalam olahraga elit, yang menempatkan kesehatan, pemulihan, dan data atlet sebagai pusat pengambilan keputusan.

Wakil Presiden Pemasaran Global WHOOP, Brian Curtin, menyoroti skala global dari peluang ini. "Paris Saint-Germain adalah salah satu merek paling berpengaruh di dunia - tidak hanya dalam olahraga, tetapi juga di seluruh budaya global," katanya. "Bersama-sama, kami mendefinisikan ulang kinerja - memberikan atlet dan penggemar alat untuk memahami tubuh mereka, berlatih lebih cerdas, pulih lebih baik, dan tampil di puncak performa mereka."

Penggemar akan mendapatkan manfaat dari aktivasi baru

Para pendukung juga akan dilibatkan dalam kemitraan ini melalui serangkaian aktivasi global sepanjang musim. Mulai dari acara PSG Run hingga pengalaman ICP – La Maison, kolaborasi ini bertujuan untuk menghubungkan para penggemar dengan wawasan performa yang sama yang digunakan oleh para pemain elit.

Branding WHOOP akan memulai debutnya di Parc des Princes selama pertandingan Ligue 1 PSG berikutnya, yang ditampilkan di papan LED, papan tanda sudut 3D, dan platform digital hari pertandingan.

PSG terus memimpin di dalam dan di luar lapangan

Baru saja meraih gelar Liga Champions UEFA pertama mereka pada tahun 2025, PSG terus memperluas pengaruhnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan basis penggemar global lebih dari 500 juta orang dan reputasi yang terus meningkat di persimpangan antara olahraga, mode, dan budaya, kemitraan seperti ini semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu klub sepak bola paling visioner.

Dengan menjalin kemitraan bersama WHOOP hingga tahun 2029, PSG semakin memperkuat komitmen mereka terhadap masa depan di mana data, ilmu pengetahuan, dan performa berjalan beriringan, serta di mana peningkatan sekecil apa pun dapat membuat perbedaan besar di level tertinggi kompetisi.