PSG berkolaborasi dengan WHOOP: Cara para penggemar berlatih layaknya para profesional dengan data performa tingkat elit

Paris Saint-Germain telah menjalin kerja sama dengan WHOOP dalam sebuah kemitraan inovatif yang dirancang untuk meningkatkan performa para pemain ke level yang lebih tinggi.

Merek teknologi wearable ini akan menyediakan data real-time kepada para atlet PSG mengenai pemulihan, beban tubuh, dan tidur—metrik yang sama yang digunakan oleh atlet-atlet elit di seluruh dunia.

Namun, ini bukan hanya untuk para profesional di Parc des Princes.

Para penggemar kini dapat mengakses wawasan performa yang sama seperti yang digunakan oleh para pemain PSG - dan mulai berlatih dengan lebih cerdas hari ini.

Apa itu WHOOP dan mengapa PSG menggunakannya?

WHOOP adalah perangkat wearable tanpa layar yang dirancang untuk membantu atlet mengoptimalkan performa melalui data.

Digunakan oleh tim dan individu elit di seluruh dunia, WHOOP secara terus-menerus melacak:

Tingkat pemulihan

Kualitas tidur

Tingkat beban harian

Stres dan kesejahteraan secara keseluruhan

Setiap hari, pengguna menerima SkorPemulihan, yang membantu mereka memahami apakah harus berlatih lebih keras atau memprioritaskan istirahat - faktor kunci dalam lingkungan performa elit seperti PSG.

Berlatih seperti PSG: apa yang sebenarnya Anda dapatkan

Kemitraan ini dibangun berdasarkan satu ide inti: latihan yang lebih cerdas melalui data yang lebih baik.

Dengan WHOOP, Anda dapat:

Mengetahui kapan harus meningkatkan intensitas atau beristirahat dengan wawasan pemulihan harian

dengan wawasan pemulihan harian Meningkatkan kualitas tidur menggunakan rekomendasi yang disesuaikan

menggunakan rekomendasi yang disesuaikan Melacak beban fisik untuk menghindari kelelahan

untuk menghindari kelelahan Membangun kebiasaan performa yang konsisten seperti atlet elit

Ini adalah pendekatan yang sama yang digunakan di lingkungan sepak bola tingkat atas, kini tersedia bagi siapa saja yang serius ingin meningkatkan kebugaran mereka.

Mengapa WHOOP berbeda dari perangkat wearable lainnya

Tidak seperti pelacak kebugaran tradisional, WHOOP dirancang murni untuk performa.

Tanpa layar, tanpa gangguan, hanya data

Berfokus sepenuhnya pada pemulihan dan optimasi latihan

Dipercaya oleh atlet dan tim elit

Bagi para pesepakbola dan pengguna yang berfokus pada kebugaran, WHOOP menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tubuh Anda merespons latihan.

Dari bintang-bintang PSG hingga atlet sehari-hari

Di PSG, peningkatan sekecil apa pun bisa membuat perbedaan besar, dan itulah yang ditawarkan oleh WHOOP.

Dengan memantau pemulihan, tidur, dan beban kerja, para pemain dapat menyesuaikan rutinitas mereka sepanjang musim yang menuntut.

Kini, para penggemar dapat menerapkan prinsip yang sama pada latihan mereka sendiri - baik itu untuk meningkatkan kebugaran saat bertanding, performa di gym, atau kesejahteraan secara keseluruhan.

Mengapa Anda harus mencoba WHOOP?

Jika Anda serius ingin meningkatkan performa, pemulihan, dan konsistensi, WHOOP menawarkan keunggulan berbasis data.

Ini sangat berguna bagi: