PSG, Arsenal, dan Liverpool sedang menjajaki kemungkinan merekrut pemain Maroko yang tampil gemilang di Piala Dunia

Ayyoub Bouaddi menarik minat sejumlah klub papan atas Eropa, demikian dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano dalam sebuah video pada hari Minggu. Gelandang Lille OSC yang baru berusia 18 tahun itu tampil mengesankan bersama Maroko, yang berhasil meraih satu poin di Piala Dunia melawan Brasil yang sedang terpuruk (1-1).

''Klub-klub top akan mengincar dia, dan Lille sangat menyadari hal itu,'' kata Romano membuka liputannya tentang pemain internasional Maroko tersebut. ''Bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, beberapa klub terbesar di dunia sudah melakukan pembicaraan dengan manajemennya.''

"Antara Januari hingga kini, Bouaddi telah didekati oleh Paris Saint-Germain. Meskipun saat ini mereka tidak terlalu fokus merekrut gelandang. Namun, PSG telah memantaunya sejak lama dan sangat terkesan dengan kualitasnya," kata Romano, yang mengetahui bahwa gelandang muda ini diawasi oleh, antara lain, juara Liga Champions.

Romano menambahkan bahwa sudah ada kontak antara manajemen Bouaddi dan perwakilan Arsenal serta Liverpool. Ahli bursa transfer ini memperkirakan minat tersebut akan terus meningkat. ''Ini adalah musim panas para gelandang.''

Bouaddi bermain melawan Brasil sebagai gelandang pengatur permainan dan diperbolehkan bermain penuh 90 menit oleh pelatih nasional Mohamed Ouahbi. Bakat yang sangat diincar dan lahir di Prancis ini melakukan debutnya di tim nasional pada bulan Mei dan kini telah mencatatkan empat penampilan internasional.

Gelandang pengatur permainan Maroko ini mengalami musim terobosannya tahun lalu bersama Lille dan menutup musim dengan 42 penampilan di semua kompetisi. Bouaddi tidak mencetak gol dan hanya mencatatkan satu assist. Meskipun demikian, minat terhadap pemain yang terikat kontrak hingga pertengahan 2029 ini tetap tinggi.

Bouaddi merasa terhormat karena begitu banyak klub yang serius memantaunya. ''Tapi saat ini saya hanya fokus pada Piala Dunia. Kami akan melakukan segala upaya untuk tampil sebaik mungkin di sini,'' ujarnya dalam wawancara dengan The Athletic.