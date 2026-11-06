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Troy Deeney mendesak Folarin Balogun menolak kepindahan ke Manchester United pada Januari. Ia memperingatkan bahwa proyek di Old Trafford akan menghambat perkembangan penyerang Monaco itu. United diperkirakan mendatangkan penyerang baru karena Benjamin Sesko absen hingga 2027, tetapi mantan penyerang Watford itu menegaskan bahwa selama satu dekade terakhir, United tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan seorang penyerang untuk meraih sukses.

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Manchester United dikaitkan dengan transfer Balogun pada Januari

Manchester United diperkirakan akan mendatangkan penyerang baru pada Januari, dengan Sesko harus menepi hingga 2027 karena masalah pada tulang kering. United dikaitkan dengan transfer Balogun pekan ini, sementara Monaco ingin menjual pemain berusia 25 tahun itu.

Balogun tampil mengesankan bersama Amerika Serikat di Piala Dunia dengan mencetak tiga gol dalam empat penampilan, serta telah mengemas 31 gol dalam 95 pertandingan untuk Monaco. Mantan penyerang Arsenal itu nyaris bergabung dengan Everton setelah biaya transfer senilai £40 juta disepakati, tetapi kesepakatan tersebut gagal pada hari terakhir bursa transfer setelah muncul kekhawatiran saat tes medisnya.

Deeney sebut kepindahan ke Manchester United 'tidak akan berhasil'

Namun, Deeney yakin Balogun sebaiknya mencari klub lain ketika bursa transfer kembali dibuka. Mantan penyerang Watford itu blak-blakan menilai kemungkinan kepindahan ke Old Trafford. "Tidak, tidak, tidak. Itu tidak bagus untuk Man United, juga tidak bagus untuk Flo Balogun sendiri," kata Deeney kepada CBS Sports.

"Itu tidak akan berhasil. Dalam satu dekade terakhir, Man United tidak punya rekam jejak penyerang yang datang dan tampil bagus. Mereka tidak menyediakan dukungan yang dibutuhkan untuk itu." Deeney yakin rekam jejak tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi Balogun.

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Deeney dukung rencana kepindahan Balogun ke Everton yang gagal terwujud

Deeney merasa kepindahan ke Everton yang gagal terwujud akan jauh lebih cocok bagi Balogun, mengingat peluang yang diciptakan Everton untuk para penyerangnya. "Saya sebenarnya pikir kepindahan ke Everton masuk akal. Maksud saya, Everton menciptakan peluang-peluang bagus. Kalau Anda melihat [Thierno] Barry saat ini, dia tidak memberi dirinya peluang terbaik, dia sering gagal memanfaatkannya.

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"Balogun sedang dalam performa luar biasa pada awal musim, setelah tampil gemilang di Piala Dunia dan mencetak banyak gol di Liga Champions. Saya pikir proyek Man United justru akan menghambat perkembangannya."

Apa langkah Balogun selanjutnya?

Balogun membuka kemungkinan kembali ke Liga Primer bulan lalu. Ia mengatakan kepada talkSPORT: "Ya, mungkin. Sepakbola penuh lika-liku, seperti yang kita lihat setelah Piala Dunia. Saya nyaris pindah, tetapi transfer itu tidak terwujud. Namun, itu jelas masih menjadi pilihan."

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Dengan Monaco siap menjualnya, Balogun harus mengambil keputusan besar mengenai masa depannya sebelum bursa transfer Januari dibuka.