Laporan media Turki memastikan bahwa manajemen klub Trabzonspor telah memasuki fase krusial dalam pencarian pelatih baru sebagai pengganti mendiang pelatih Fatih Tekke.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub Turki tersebut mengungkap detail tawaran yang diajukan kepada pelatih asal Jerman, Thomas Reis, untuk menangani tim pada fase mendatang.

Usai pengumuman kepergian Fatih Tekke, manajemen Trabzonspor tidak menyia-nyiakan waktu, dan langsung menjalin komunikasi intensif dengan Reis, pelatih yang memiliki reputasi besar di lapangan Turki setelah keberhasilannya yang mencolok bersama Samsunspor di kasta tertinggi.

Manajemen klub telah menggelar pertemuan pertama dengan pelatih asal Jerman yang saat ini menangani raksasa Bulgaria, Ludogorets, tersebut, di mana sebuah rencana yang jelas untuk fase mendatang diajukan, menurut situs Turki "61saat".

Berdasarkan detail yang bocor, menurut situs Turki tersebut, rencana yang diajukan bertumpu pada penandatanganan kontrak awal yang berlaku hingga akhir musim ini sebagai fase uji coba pertama.

Sumber-sumber itu menyebutkan bahwa manajemen Trabzon tidak memandang langkah ini sebagai solusi sementara, melainkan merintis sebuah proyek jangka panjang dengan pelatih asal Jerman tersebut, yang akan diaktifkan berdasarkan hasil yang diraih tim dan penampilannya di akhir musim.

Angka menakutkan yang ditorehkan Reis di Bulgaria

Ketertarikan Trabzonspor terhadap Reis didorong oleh angka-angka luar biasa yang ditorehkan pelatih gaek tersebut.

Sejak penandatanganannya dengan Ludogorets pada 12 Juli 2026, ia memimpin tim dalam 11 pertandingan dan mencatatkan rata-rata mengagumkan sebesar 2,18 poin per pertandingan, sebuah angka yang mencerminkan sentuhan taktisnya yang cepat.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



Reis memiliki perjalanan kepelatihan yang kaya, dimulai di sektor usia muda bersama tim U-19 di Bochum dan Wolfsburg, sebelum menangani tim utama di Bochum dan Schalke 04, lalu meraih keberhasilan yang mencolok dalam pengalaman pertamanya di Turki bersama Samsunspor, sebelum pindah ke Bulgaria.