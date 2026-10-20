Duel Paris Saint-Germain melawan Barcelona di Liga Champions bisa jadi menyimpan momen menarik yang melampaui batas persaingan di atas lapangan hijau, setelah salah satu bintang klub Prancis itu berjanji akan meniru selebrasi terkenal Cristiano Ronaldo saat mencetak golnya berikutnya, dalam sebuah pemandangan yang bisa menimbulkan sensitivitas tambahan jika terjadi di hadapan pendukung klub Catalan tersebut.

Dengan semakin dekatnya duel yang dinanti-nantikan di Stadion Parc des Princes, perhatian tertuju pada kemungkinan munculnya selebrasi terkenal "SIUUU" di gawang Barcelona, rival historis Real Madrid, klub yang telah lama diasosiasikan dengan legenda bintang asal Portugal itu selama bertahun-tahun.

Siapa di balik janji itu?

Kisah ini bermula dari sebuah siaran langsung, pada 11 Oktober lalu, yang mempertemukan winger asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia dengan kreator konten Amerika terkenal "IShowSpeed", yang dikenal dengan kecintaannya yang besar terhadap Cristiano Ronaldo.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Selama pertemuan itu, Speed meminta bintang Paris Saint-Germain tersebut meniru selebrasi terkenal Ronaldo saat mencetak golnya berikutnya, lalu sang pemain menyetujui janji itu, dan cara selebrasinya yang dinanti pun menjadi sorotan para pengikut kedua bintang tersebut.

Akankah Kvaratskhelia menepati janjinya di hadapan Barcelona?

Winger Paris Saint-Germain itu tidak mampu mencetak gol dalam dua pertandingan timnya melawan Manchester City dan Strasbourg, sehingga duel melawan Barcelona menjadi peluang baru baginya untuk menepati janjinya.

Dan jika ia merobek gawang, kita mungkin akan menyaksikan selebrasi terkenal "SIUUU", yang biasa dilakukan Ronaldo di hadapan penonton stadion-stadion Eropa, namun kali ini bisa jadi muncul di hadapan lawan yang kemunculan selebrasi ini memiliki makna khusus.









Selebrasi Ronaldo: pesan potensial kepada pendukung Barcelona

Ide ini mendapat perhatian tambahan karena sejarah panjang persaingan antara Ronaldo dan Real Madrid di satu sisi, dengan Barcelona di sisi lain, mengingat tahun-tahun sang bintang Portugal bersama klub kerajaan itu menyaksikan duel-duel luar biasa menghadapi klub Catalan tersebut.

Dengan demikian, melakukan selebrasi tersebut di hadapan Barcelona bisa memicu reaksi luas di kalangan pendukung, terlebih karena Ronaldo dianggap sebagai salah satu ikon paling menonjol Real Madrid di era modern.

Meski demikian, tidak ada yang memastikan bahwa Kvaratskhelia bermaksud memprovokasi pendukung Barcelona, sebab hal ini berkaitan dengan janji yang ia buat kepada kreator konten Amerika tersebut, bukan pernyataan terbuka tentang keinginannya untuk mengirim pesan kepada klub Catalan itu.

Jadi, akankah bintang Paris Saint-Germain itu mencetak gol ke gawang Barcelona dan berselebrasi ala legenda Real Madrid, ataukah penunaian janji itu tertunda hingga pertandingan lain?







