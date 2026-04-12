Setelah kemenangan Barcelona dalam Derby Katalonia, Lamine Yamal menyampaikan pesan tegas melalui media sosial kepada rival abadinya, Espanyol.

Hal ini terjadi saat sang pemain muda bersiap menghadapi laga krusial di Liga Champions melawan Atlético Madrid pada Selasa mendatang, di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Barcelona menang dalam derby Catalan melawan Espanyol kemarin dengan skor 4-1, memperlebar jarak dengan rivalnya Real Madrid menjadi 9 poin menjelang 7 putaran terakhir La Liga.

Baca juga: Flick mengungkap kesombongan Simeone.. Atletico di antara mimpi juara dan bayang-bayang musim yang bencana

Baca juga: Dengan skenario derby dan kelemahan Real... Barcelona dengan tenang merajut benang-benang menuju gelar La Liga

. Yamal memutuskan untuk memancing reaksi setelah pertandingan dengan mengunggah serangkaian foto dari laga tersebut di akun Instagram-nya, lalu mengejek Espanyol dengan menulis: "Mereka harus menelan kekalahan... seperti biasa."

Dia menambahkan: "Barcelona (kota) berwarna biru dan merah."

Baik Yamal maupun Pedri tidak mendapat istirahat, karena mereka bermain selama 90 menit kemarin, 72 jam sebelum pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Baca juga: Tuduhan rasisme menghantam bintang Maroko saat melawan Barcelona



Yamal memberikan dua umpan kunci yang membawa Barcelona mencetak gol pertama dan kedua melalui Ferran Torres, sebelum ia sendiri meredakan tekanan bagi tim Catalan itu dengan memperlebar keunggulan menjadi 3-1, setelah skor 2-1 bertahan dari menit ke-56 hingga menit ke-87, dan disusul oleh Rashford dengan gol keempat dua menit kemudian, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 4-1.