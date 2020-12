Protes Bawa HP Ke Lapangan, Kapten Sivasspor Mendapat Kartu Merah

Tampil di kandang sendiri, berhasil menghantam Sivasspor dengan skor 3-0 pada lanjutan Liga Super Turki pada sebuah pertandingan yang diwarnai adegan menarik yang berbuah kartu merah bagi kapten tim tamu Hakan Arslan.

Dua kartu kuning secara beruntun didapat Arslan saat kedua tim memasuki masa rehat dengan Sivasspor tertinggal satu gol.

Arslan menerima kartu kuning pertama karena membawa handphone ke tengah lapangan untuk memperlihatkan kekeliruan keputusan wasit yang dianggap menguntungkan Besiktas.

Tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, sang kapten unjuk kekesalan dengan membanting handphone lalu menendang papan iklan.

Perilaku negatif tersebut dilakukan di hadapan wasit yang tanpa ragu mengeluarkan lagi kartu kuning kedua.

Você é o capitão, e seu time está perdendo após um erro claro da arbitragem. O que você faz?🤔



Bom, o Hakan Arslan, do Sivasspor, resolveu mostrar a falha para o juiz com a ajuda do celular📱.



E foi expulso! 🟥https://t.co/4YtkNoN9Gp pic.twitter.com/06KcxTE830