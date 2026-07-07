Protes ala Mourinho atau rasisme... Apa rahasia isyarat Hossam Hassan yang mengejutkan wasit dalam pertandingan melawan Argentina?

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, memicu kontroversi besar selama pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah ia membuat isyarat “X” kepada wasit asal Prancis, François Litxer, dalam sebuah adegan yang menarik perhatian pada menit-menit terakhir pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Argentina (3-2).

Timnas Mesir sempat hampir menciptakan kejutan besar setelah unggul dua gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico hingga menit ke-67, sebelum timnas Argentina berhasil membalikkan keadaan melalui gol-gol dari Cristian Romero dan Lionel Messi, lalu Enzo Fernández yang mencetak gol penentu kemenangan pada menit kedua waktu tambahan, sehingga membawa “La Tango” ke babak perempat final.

Pertandingan ini diwarnai protes dari pihak Mesir terhadap keputusan wasit, setelah para pemain menuntut agar pelanggaran diberikan pada momen terciptanya gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Messi, dengan menegaskan adanya pelanggaran serupa dengan yang sebelumnya menganulir gol timnas Mesir.

Ketegangan di bangku cadangan semakin memuncak menjelang peluit akhir, ketika wasit mengeluarkan kartu kuning pada menit ke-98 kepada salah satu anggota staf pelatih timnas Mesir, sebelum Hossam Hassan membuat gestur "X" ke arah wasit.

Isyarat Protokol Rasisme

Tanda ini digunakan dalam beberapa kasus untuk melaporkan insiden yang diduga mengandung unsur rasisme, namun belum jelas apakah Hossam Hassan bermaksud menggunakannya dalam konteks tersebut secara spesifik.

Wasit asal Prancis yang sama sebelumnya pernah menggunakan isyarat ini untuk mengumumkan adanya dugaan pelecehan rasial dalam pertandingan antara Benfica dan Real Madrid pada musim lalu di Liga Champions.

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Pertandingan yang digelar pada 17 Februari lalu dan dipimpin oleh Litkser sendiri, diwarnai dengan tuduhan dari Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, bahwa ia menjadi korban pelecehan rasial oleh Gianluca Prestiani, dan pemain asal Argentina tersebut kemudian dijatuhi sanksi oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Dua tahun lalu, FIFA meluncurkan inisiatif untuk memerangi rasisme, yang bertujuan memberantas segala bentuk rasisme dalam sepak bola, melalui penerapan pendekatan yang didasarkan pada kebijakan tanpa toleransi sama sekali.

Setelah inisiatif tersebut disetujui secara bulat dalam Kongres FIFA ke-74 yang diselenggarakan di Bangkok – Thailand pada 17 Mei 2024, isyarat menyilangkan lengan (menyalinkan kedua tangan di pergelangan tangan) menjadi bagian resmi dari protokol sepak bola dalam turnamen FIFA, sebagai tanda bahwa seseorang mengalami pelecehan rasial.

Tanda ini bertujuan untuk memberdayakan para pemain, staf teknis, dan wasit agar dapat mengambil sikap yang jelas menentang rasisme.

Protes terhadap Gaya Mourinho

Isyarat yang dilakukan oleh Hossam Hassan ini juga memiliki sejarah terkenal di dunia sepak bola, karena pernah digunakan oleh pelatih asal Portugal, José Mourinho, pada tahun 2010 saat memimpin Inter Milan dalam pertandingan melawan Sampdoria, ketika ia menyilangkan tangannya dalam isyarat yang ditafsirkan sebagai simbol “borgol”, dan pada saat itu dianggap sebagai ekspresi yang menghina wasit, sehingga ia dihukum skorsing selama 3 pertandingan.

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Setelah Hossam Hassan membuat isyarat tersebut, salah satu pemain timnas Mesir yang berada di bangku cadangan turun tangan untuk menenangkan situasi, sebelum Ibrahim Hassan, manajer tim, menghampiri saudaranya dan menurunkan tangannya.

Wasit asal Prancis itu kemudian melakukan diskusi panjang dengan Husam dan Ibrahim Hassan, sementara yang terakhir berusaha menenangkan suasana dengan memberikan isyarat “jempol ke atas” kepada wasit, sebelum wasit tersebut kembali melanjutkan memimpin pertandingan.

Belum jelas hingga saat ini apakah wasit telah mencatat insiden tersebut dalam laporannya atau mengambil tindakan tambahan terkait hal itu.

Setelah pertandingan, Husam Hassan mengungkapkan kemarahannya yang sangat besar terhadap keputusan wasit, dan berkata dalam konferensi pers: “Di mana keadilan dalam olahraga? Di mana keadilan dalam sepak bola? Saya tidak ingin memperindah kata-kata atau memilih ungkapan yang berbelit-belit; hari ini kami mengalami ketidakadilan yang jelas.”

Ia menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Mesir sebelumnya telah menyatakan keberatannya atas penunjukan wasit Prancis untuk memimpin pertandingan tersebut, sambil menegaskan bahwa ia tidak akan menonton pertandingan lain apa pun di edisi Piala Dunia kali ini.

Ia berkata: “Inilah cara saya untuk mengungkapkan sikap saya dan membela hak saya, dan saya tidak akan menonton pertandingan lain apa pun di turnamen ini.”