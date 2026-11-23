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Sebuah laporan media pada Senin (hari ini) mengungkap alasan VAR tidak turun tangan dalam situasi yang berbuah sepak pojok untuk Barcelona, yang kemudian menghasilkan gol pertama mereka dalam laga melawan Villarreal.

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Barcelona berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol dari tamunya, Villarreal, di Spotify Camp Nou, menjadi unggul 3-2 pada babak kedua laga kedua tim, Minggu (kemarin), dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga.

Salah satu momen paling kontroversial dalam laga Barcelona kontra Villarreal adalah sepak pojok yang berujung pada gol pertama Blaugrana di awal babak kedua, yang dicetak oleh Gerard Martín.

Para pemain Villarreal mempertanyakan mengapa wasit VAR, Guillermo Cuadra Fernández, tidak memberi peringatan kepada wasit lapangan, Alejandro Hernández Hernández, padahal semua indikasi menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada sepak pojok karena bola membentur tiang gawang.

Harian "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa ada dua pertimbangan yang harus dijadikan titik awal, yang selalu berlandaskan pada regulasi VAR terkait sepak pojok.

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Pertama, sepak pojok yang diberikan secara keliru itu harus berupa kesalahan yang jelas. Kedua, dan ini tidak kalah penting, VAR harus memiliki cukup waktu untuk meninjaunya dan memeriksa bukti sebelum permainan dilanjutkan, tanpa memperlambat tempo pertandingan.

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Harian tersebut menegaskan bahwa permainan tidak boleh dihentikan karena sepak pojok, sebagaimana yang diperbolehkan dalam situasi lain.

Hal itu terlihat jelas di Camp Nou. Dalam situasi permainan yang dilanjutkan dengan cepat, wasit VAR tidak memiliki cukup waktu untuk meninjau kejadian tersebut, termasuk memastikan apakah bola tersentuh atau tidak, apakah kiper menyentuhnya, apakah teknologi Kinexon mendeteksi bola, dan sebagainya.

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Selama proses peninjauan VAR berlangsung, dan dengan Barcelona yang cepat melanjutkan permainan, teknologi tersebut tidak sempat memastikan situasi dan mengeluarkan keputusannya.

Harian asal Catalunya itu menegaskan keabsahan gol tersebut: "Karena permainan tidak bisa dihentikan, situasi itu berakhir dengan gol Barcelona, yang sepenuhnya sah dan valid. Begitu permainan dilanjutkan, peninjauan harus dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan kembali. Itulah yang terjadi."

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Pakar Perwasitan Angkat Bicara

Sebelumnya, Iturralde González, pakar perwasitan harian "AS" dan radio "Cadena SER" , mengatakan bahwa Barcelona mengeksekusi sepak pojok dengan cepat untuk menghindari peninjauan VAR atas situasi tersebut.

Ia berkomentar: "Saat ini, sepak pojok boleh dieksekusi dengan cepat. Namun, seharusnya tidak demikian. Dan ini tidak akan berubah. Aturan seharusnya tidak bisa dilanggar dengan cara seperti ini."

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Dominasi Mutlak Barcelona

Statistik pertandingan menunjukkan dominasi telak Barcelona, yang menguasai 71% penguasaan bola berbanding 29% milik Villarreal, serta melepaskan 29 tembakan, berbanding hanya empat tembakan dari tim tamu.

Nilai expected goals (xG) Barcelona mencapai 3,22, berbanding hanya 0,16 milik Villarreal. Tuan rumah juga menciptakan delapan peluang emas, berbanding satu peluang bagi lawan.

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Barcelona mencatatkan sembilan tembakan tepat sasaran, berbanding dua milik Villarreal, sementara jumlah sentuhan mereka di kotak penalti lawan mencapai 48 kali, berbanding hanya dua sentuhan dari tim tamu.

Barcelona juga mendapatkan sepuluh sepak pojok dan melepaskan 21 umpan kunci, sementara Villarreal tidak mendapatkan satu pun sepak pojok sepanjang laga hingga pembaruan statistik terakhir.