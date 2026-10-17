Abdoulie Ceesay (45+1) mencetak gol bagi tim tamu asal Hamburg lewat peluang besar pertama mereka. Husseyn Chakroun (48) setidaknya mengamankan satu poin bagi 96 setelah kekalahan mengecewakan 0-3 dari 1. FC Magdeburg pada laga pertama di bawah Wagner, mantan pelatih Augsburg di Bundesliga.

"Ini jelas sebuah langkah maju. Tentu saja, belum semuanya berjalan sesuai harapan. Namun, yang penting kami menunjukkan respons setelah kekalahan pekan lalu," kata direktur olahraga 96 Jonas Boldt kepada Sky. Menurut Boldt, yang menjabat sejak Juni di klub peringkat keempat musim lalu, kata "promosi" sebaiknya "tidak disebut": "Lebih baik tetap membumi dan bekerja."

Dengan hasil itu, Hannover untuk sementara unggul tiga poin atas zona degradasi. St. Pauli, yang tak terkalahkan dalam lima laga beruntun, terpaut empat poin dari posisi play-off promosi.

Para penonton di arena yang cukup penuh di Maschsee sempat bersorak pada menit kesembilan ketika Chakroun melepaskan tembakan keras dari jarak lebih dari 15 meter yang masuk ke gawang. Namun, Benjamin Källman sebelumnya berada sedikit dalam posisi offside sehingga gol itu dianulir.

Hannover, yang terus disemangati Wagner dengan gestur dari tepi lapangan, tetap tampil lebih agresif. Lewat variasi sepak pojok, sundulan Virgil Ghita yang tanpa kawalan dari jarak tiga meter membentur mistar (29). Itu sudah kali kedelapan pada musim yang masih berjalan ini tiang atau mistar menggagalkan gol Hannover.

Di sisi lain, umpan silang tajam Louis Oppie dari kiri menemui kepala Ceesay, yang lolos dari kawalan para bek 96 dan mengejutkan Hannover. Seusai turun minum, Hannover akhirnya mendapat hasil dari upayanya. Kali ini Chakroun memang berada beberapa meter dalam posisi offside, tetapi bola datang dari bek St. Pauli Lars Ritzka. Intensitas permainan kemudian terus meningkat dari kedua tim, dengan St. Pauli lebih unggul.