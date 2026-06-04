Siaran TV Skotlandia di Piala Dunia 2026

Menonton Piala Dunia 2026 melalui Ziggo GO memiliki sejumlah keuntungan besar. Meskipun hak siar resmi di Belanda sepenuhnya dimiliki oleh lembaga penyiaran publik (NOS) dan pertandingan-pertandingannya disiarkan di NPO 1 dan NPO 3, aplikasi Ziggo GO membuat menonton turnamen ini secara langsung menjadi jauh lebih fleksibel.

Berikut adalah daftar manfaat utamanya:

Sangat penting untuk perbedaan zona waktu: Jeda dan Replay TV

Karena Piala Dunia berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pertandingan yang karena perbedaan waktu berlangsung larut malam atau dini hari (waktu Belanda).

Jeda dan putar ulang siaran langsung: Apakah Anda melewatkan tendangan awal atau gol penting karena sedang mengambil minuman? Anda dapat memutar ulang siaran langsung dengan mudah.

Replay TV: Apakah Anda melewatkan pertandingan seru di malam hari karena harus bangun pagi keesokan harinya? Melalui aplikasi, Anda dapat menonton pertandingan lengkap atau analisis dari NOS dengan mudah setelahnya, kapan pun Anda mau.

Menonton di seluruh UE (Ideal untuk liburan musim panas)

Piala Dunia akan digelar pada bulan Juni dan Juli, yang bagi banyak orang bertepatan dengan liburan musim panas. Dengan Ziggo GO, Anda tidak terikat dengan ruang tamu Anda sendiri:

Anda dapat menonton semua pertandingan secara langsung di kursi pantai di Spanyol, di perkemahan di Prancis, atau di mana pun di Uni Eropa melalui Wi-Fi atau paket data seluler Anda.

Fleksibilitas di setiap layar

Aplikasi ini dioptimalkan untuk hampir semua perangkat. Anda dapat menonton dengan mudah di smartphone atau tablet di halaman belakang rumah, maupun melalui aplikasi Ziggo GO di smart TV kedua, media streamer (seperti Chromecast atau Apple TV) di kamar tidur. Dengan demikian, Anda dapat menghindari pertengkaran di rumah mengenai siapa yang memegang remote control.

Sudah termasuk sepenuhnya dalam paket dasar Anda

Karena NPO 1, 2, dan 3 sudah termasuk dalam paket dasar digital Ziggo, streaming Piala Dunia tidak akan dikenakan biaya tambahan sama sekali. Anda memiliki akses langsung ke semua 104 pertandingan tanpa perlu berlangganan paket olahraga tambahan yang mahal.

Konten olahraga tambahan: Meskipun NOS menyiarkan turnamen utama, Anda sering kali masih dapat mengikuti analisis tambahan, ringkasan, dan persiapan (seperti pertandingan persahabatan eksklusif dari negara-negara top lainnya) seputar Piala Dunia melalui saluran Ziggo Sport.

Siapa yang menyiarkan Piala Dunia 2026 di TV di Skotlandia?

Di Skotlandia, hak siar resmi untuk Piala Dunia 2026 mendatang sepenuhnya dibagi oleh stasiun televisi publik besar Inggris Raya, BBC dan ITV (dengan STV memegang lisensi siaran terestrial lokal untuk Skotlandia).

Di sini Anda dapat membaca secara detail cara menonton pertandingan:

📺 Televisi gratis

BBC Scotland & STV: Sebagai stasiun televisi nasional gratis, jaringan-jaringan ini akan menyiarkan jadwal turnamen untuk menyajikan liputan lengkap di televisi umum. Anda dapat menonton pertandingan-pertandingan utama turnamen ini, termasuk semua pertandingan Skotlandia yang dinanti-nantikan di Grup C melawan Brasil, Maroko, dan Haiti, serta final Piala Dunia, secara gratis tanpa perlu berlangganan berbayar.

📱 Streaming digital & gratis

BBC iPlayer & STV Player: Untuk akses digital yang komprehensif, kedua stasiun tersebut akan menyiarkan bagian masing-masing dari jadwal turnamen secara online. Penonton di dalam negeri dapat menonton semua pertandingan langsung, menonton cuplikan pertandingan sesuai permintaan, dan menyaksikan analisis studio dari para ahli di perangkat seluler, tablet, atau smart TV, sepenuhnya gratis menggunakan aplikasi BBC iPlayer dan STV Player.







