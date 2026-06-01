Siaran TV Piala Dunia Sepak Bola 2026 di Kanada

Menonton Piala Dunia Sepak Bola 2026 melalui Ziggo GO memiliki sejumlah keuntungan besar. Meskipun hak siar resmi di Belanda sepenuhnya dimiliki oleh stasiun televisi publik (NOS) dan pertandingan-pertandingannya disiarkan di NPO 1 dan NPO 3, aplikasi Ziggo GO membuat menonton turnamen ini secara langsung menjadi jauh lebih fleksibel.

Berikut adalah daftar keuntungan utamanya:

Sangat penting untuk perbedaan zona waktu: Jeda dan Replay TV

Karena Piala Dunia berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pertandingan yang karena perbedaan waktu berlangsung larut malam atau dini hari (waktu Belanda).

Jeda dan putar ulang siaran langsung: Apakah Anda melewatkan tendangan awal atau gol penting karena sedang mengambil minuman? Anda dapat memutar ulang siaran langsung dengan mudah.

Replay TV: Apakah Anda melewatkan pertandingan seru di malam hari karena harus bangun pagi keesokan harinya? Melalui aplikasi, Anda dapat menonton pertandingan lengkap atau analisis dari NOS dengan mudah setelahnya, kapan pun Anda mau.

Menonton di seluruh UE (Ideal untuk liburan musim panas)

Piala Dunia akan digelar pada bulan Juni dan Juli, yang bagi banyak orang bertepatan dengan liburan musim panas. Dengan Ziggo GO, Anda tidak terikat dengan ruang tamu Anda sendiri:

Anda dapat menonton semua pertandingan secara langsung di kursi pantai di Spanyol, di perkemahan di Prancis, atau di mana pun di Uni Eropa melalui Wi-Fi atau paket data seluler Anda.

Fleksibilitas di setiap layar

Aplikasi ini dioptimalkan untuk hampir semua perangkat. Anda dapat menonton dengan mudah di smartphone atau tablet di halaman belakang rumah, maupun melalui aplikasi Ziggo GO di smart TV kedua, media streamer (seperti Chromecast atau Apple TV) di kamar tidur. Dengan demikian, Anda dapat menghindari pertengkaran di rumah mengenai siapa yang memegang remote control.

Sudah termasuk sepenuhnya dalam paket dasar Anda

Karena NPO 1, 2, dan 3 sudah termasuk dalam paket dasar digital Ziggo, streaming Piala Dunia tidak akan dikenakan biaya tambahan sama sekali. Anda memiliki akses langsung ke semua 104 pertandingan tanpa perlu berlangganan paket olahraga tambahan atau mahal.

Konten olahraga tambahan: Meskipun NOS menyiarkan turnamen utama, Anda sering kali masih dapat mengikuti analisis tambahan, ringkasan, dan persiapan (seperti pertandingan persahabatan eksklusif dari negara-negara top lainnya) seputar Piala Dunia melalui saluran Ziggo Sport.

Siapa yang menyiarkan Piala Dunia sepak bola 2026 di TV di Kanada?

Di Kanada, hak siar eksklusif untuk Piala Dunia 2026 mendatang dipegang oleh Bell Media.

Di bawah ini Anda dapat membaca secara detail cara mengikuti turnamen tersebut:

Televisi berbahasa Inggris: Pertandingan-pertandingan tersebut disiarkan secara langsung di TSN (The Sports Network) dan CTV .

Televisi berbahasa Prancis: Liputan berbahasa Prancis disiarkan secara eksklusif di RDS (Réseau des sports).

Siaran langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau di perangkat seluler, Anda dapat menonton turnamen ini melalui aplikasi TSN+ atau RDS . Anda juga dapat menonton pertandingan yang disiarkan di CTV melalui aplikasiCTV atau melalui Crave (melalui saluran CTV langsung).



