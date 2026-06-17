Program latihan Timnas Belanda di Piala Dunia dikritik habis-habisan: 'Koeman tidak menyadari bahwa...'

Ahli fisiologi olahraga Raymond Verheijen sangat kritis terhadap jadwal latihan tim nasional Belanda, demikian diungkapkan Mike Verweij dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf.

Pada hari Selasa, skuad Oranje mendapat hari libur. Mereka tidak perlu hadir di lapangan latihan. Hal itu masuk akal menurut Verheijen. “Dua hari setelah pertandingan adalah waktu yang paling tidak tepat untuk berolahraga.”

“Pemain sepak bola berolahraga dengan cara yang berbeda dari pengendara sepeda karena lebih banyak melakukan latihan interval. Kerusakan otot yang terjadi jauh lebih banyak,” kata Verweij mengutip pernyataan Verheijen.

“Hanya bagi pemain yang sudah lama absen, hal itu tidak masuk akal. Saat ini di fase grup, masih ada selang enam hari antar pertandingan dan Anda masih bisa membuat para pemain kembali bugar,” lanjut Verweij.

“Sehari sebelum pertandingan melawan Jepang, sesi latihan dikurangi; pada hari pertandingan tidak ada latihan; keesokan harinya, para pemain cadangan bermain dalam pertandingan kecil-kecilan; tetapi jika Anda memberi mereka hari libur pada hari berikutnya, maka selama enam dari sembilan hari tersebut, pemain cadangan seperti Justin Kluivert dan Memphis Depay tidak berlatih,” lanjutnya.

“Itu jelas tidak baik bagi Kluivert dan Depay. Verheijen tidak yakin Koeman menyadari bahwa ia harus memanfaatkan hari-hari ini untuk melatih Kluivert dan Depay,” tutup Verweij.