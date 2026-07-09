"Program diet yang menakutkan".. Peringatan untuk Inggris: "Haaland ingin melahap kalian saat sarapan sampai suapan terakhir"

Sebuah laporan media, hari ini Kamis, melontarkan peringatan kepada para pemain Inggris menjelang laga melawan Norwegia yang dijadwalkan Sabtu mendatang di perempat final Piala Dunia.

Surat kabar "The Sun" menulis: "Waspadalah, Tim Tiga Singa, mesin pencetak gol Viking Erling Haaland ingin melahap kalian untuk sarapan sampai habis."

Inggris harus menghentikan penyerang Norwegia tersebut jika ingin meraih kemenangan di pertandingan perempat final Piala Dunia ini, mengingat Haaland yang berusia 25 tahun telah mencetak gol di setiap pertandingan yang dimainkannya selama turnamen ini, termasuk dua gol yang mengeliminasi Brasil.

Dengan berat 192 pon dan tinggi 6 kaki 5 inci, ia telah mencetak 62 gol dalam hanya 54 pertandingan internasional, sebuah rasio gol per pertandingan yang lebih baik bahkan daripada Harry Kane yang bisa dibanggakan oleh timnas negaranya.

Rutinitas Harian yang Ketat

Dan jika Anda berpikir hal ini menjadikan Haaland sebagai kasus yang langka, Anda salah; pemain Manchester City ini telah dibentuk dengan sangat cermat berkat rutinitas harian yang ketat yang tak tertandingi oleh siapa pun.

Haaland mengonsumsi jumlah kalori yang luar biasa, yaitu 6.000 kalori per hari, dua kali lipat dari batas maksimum yang direkomendasikan untuk pria dewasa. Pola makannya yang berfokus pada jeroan hewan potong untuk meraih kejayaan olahraga mencakup hidangan tradisional seperti hati, jantung, dan ginjal.

Setiap hari ia melakukan seribu latihan perut, mandi es, pergi ke sauna, dan memastikan tidurnya tidak pernah terganggu.

Melalui kanal YouTube-nya, Haaland mengatakan: “Kamu harus menjadi atlet sepanjang waktu, setiap hari dalam seminggu — ini bukan hanya soal dua jam pertandingan.”

Isabel Högseng Johansen, pacar Haaland, memasukkan banyak penyumbat telinga cadangan ke dalam tasnya untuk Piala Dunia, karena Haaland sangat serius dalam hal tidur.

“Menurut saya, tidur adalah hal terpenting di dunia,” katanya.

Pemain yang digaji 385 ribu poundsterling per minggu ini menghindari menyentuh ponsel pintarnya atau perangkat elektronik lainnya dua jam sebelum waktu tidurnya.

Saat Haland tertidur, ia mengenakan “kacamata penahan cahaya biru” yang berfungsi menyaring cahaya buatan.

Dia adalah penggemar bernapas melalui hidung saat tidur, dan menempelkan plester di bibirnya agar mulutnya tetap tertutup.

Hal pertama yang dilakukan Haaland di pagi hari

Begitu Haland bangun, ia terpapar sinar matahari alami untuk menyesuaikan dengan jam biologis tubuhnya, dan ia menjelaskan: “Hal pertama yang saya lakukan di pagi hari adalah terpapar sinar matahari sebentar; hal ini bermanfaat bagi ritme harian.”

Kemudian ia membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri dan menambahkan susu mentah ke dalamnya. Mengenai hal itu, ia berkata: “Kopi adalah makanan super menurut saya, jika diseduh dengan cara yang benar. Hal ini bergantung pada waktu meminumnya. Kita juga membutuhkan sedikit susu. Susu juga merupakan makanan super, bermanfaat bagi perut kita, dan bermanfaat bagi kulit kita.”

Sarapannya terdiri dari madu mentah, telur, dan roti segar, lalu langkah selanjutnya adalah berjalan-jalan di pagi buta.

Ia menambahkan: “Kita harus memulainya lebih awal dengan cahaya matahari yang segar dan udara yang segar... Lebih baik keluar untuk jalan-jalan sebentar, saya rasa itu kebiasaan yang sangat bermanfaat.”

Haaland memiliki seorang terapis fisik yang membantu meregangkan anggota tubuhnya yang panjang untuk memastikan ia tetap lincah di lapangan.

Pemain asal Norwegia itu menjelaskan, “Saya memiliki kelenturan alami yang baik di area paha dan pinggul, dan hal ini sangat penting bagi saya untuk menjaganya, karena bagaimana mungkin Anda bisa mencetak gol-gol seperti itu tanpa itu?”

Pemanasan yang baik juga penting untuk latihan intensifnya, di mana rekan-rekan setim Haaland melaporkan bahwa ia melakukan 300 push-up dan 1.000 sit-up setiap hari.

Latihan angkat beban, dayung, lari cepat, dan lari jarak jauh membantu membangun daya tahannya serta membentuk fisiknya yang luar biasa.

Apakah Haaland merasa lelah?

Haaland berkata: “Saya merasa lelah, tapi saya bilang ke tubuh saya bahwa saya tidak lelah. Ini soal mental.”

Ayah Erling, Alfie, yang pernah bermain untuk Norwegia pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, mengatakan bahwa putranya berlatih sepanjang akhir pekan. Delapan jam pada hari Sabtu, dan delapan jam pada hari Minggu. Kami tidak pernah perlu memaksanya.

Erling Haaland sangat menyadari pentingnya tidak terlalu memaksakan ototnya, sehingga ia meredakannya dengan mandi es, sauna, atau ruang terapi dingin hampir setiap hari.

Haaland mengungkapkan: “Saya mencoba melakukan kedua hal itu hampir setiap hari dan setidaknya lima kali seminggu.”

Setelah membakar banyak kalori di lapangan, saat latihan, atau di gym, ia perlu mengonsumsi makanan sebanyak mungkin.

Haaland berkata: “Menurut saya, mengonsumsi makanan berkualitas tinggi dan sebisa mungkin lokal adalah hal terpenting. Orang-orang bilang daging itu buruk, tapi daging jenis apa? Daging yang Anda beli dari McDonald’s? Atau sapi lokal yang makan rumput di sana? Saya makan jantung dan hati.”

Haaland sangat teliti dalam memilih tempat membeli daging, karena ia percaya bahwa hewan yang diperlakukan dengan baik akan menghasilkan daging yang lebih enak.

Haaland sangat menyukai irisan daging tomahawk, yang dipotong dari bagian iga depan dengan tulang masih menempel, dan hidangan favorit lainnya adalah lasagna yang dibuat oleh ayahnya serta kebab.

Namun, di tengah semua itu, ada waktu untuk bersenang-senang... Setelah musim Liga Premier Inggris berakhir, Haaland pergi ke Spanyol untuk bermain golf bersama kakak laki-lakinya, Astor, dan salah satu teman lamanya.

Selama Piala Dunia 2026, Haaland berbelanja pakaian bergaya Amerika, termasuk sepatu koboi.