Prioritas utama... Mourinho menantang Barcelona dan bersikeras untuk merealisasikan transfer ini

Setelah pemilihan presiden selesai dan Florentino Pérez menang, Real Madrid mulai mempercepat proses untuk membangun kembali tim "Los Blancos" setelah musim yang buruk di mana mereka tidak berhasil meraih gelar apa pun.

Banyak laporan media menyebutkan bahwa Real Madrid berhasil menuntaskan dua kesepakatan baru, yaitu Ibrahima Konaté dan Denzel Dumfries, dan terus berupaya untuk merekrut lebih banyak pemain dalam waktu dekat.

Pemain Portugal Bernardo Silva (31 tahun) dianggap sebagai salah satu pemain paling menarik di bursa transfer. Setelah sembilan musim membela Manchester City, ia akan meninggalkan klub Inggris tersebut dengan status bebas transfer.

Trio Real Madrid, Barcelona, dan Atlético Madrid bersaing untuk mendapatkan Bernardo Silva, yang saat ini bersiap mewakili Portugal di Piala Dunia 2026, dan kemudian akan menentukan masa depannya pada musim depan.

Namun, ada satu nama yang mungkin membuat Bernardo Silva lebih dekat ke Real Madrid, yaitu rekan senegaranya, José Mourinho, yang kini berada di ambang kembalinya untuk memimpin Los Blancos pada musim depan.

Mourinho meninggalkan Benfica setelah membayar klausul penalti dalam kontraknya (15 juta euro), sebagai langkah awal untuk memulai masa jabatan baru di Santiago Bernabéu, namun klub raja belum mengumumkan kembalinya secara resmi, meskipun hal itu sudah hampir pasti.

Menurut surat kabar "AS" hari Kamis ini, kedatangan pelatih asal Portugal itu ke Real Madrid menjadikan perekrutan rekan senegaranya sebagai prioritas utama.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Jorge Mendes, agen sang gelandang sekaligus pelatih, telah menawarkannya kepada Real Madrid dua bulan lalu, namun tawaran tersebut ditolak saat itu.

Namun, situasinya berubah dengan kedatangan Mourinho. Menurut media, pelatih asal Portugal itu menghargai kepemimpinan Bernardo Silva dan dedikasinya sebagai aset yang tidak hanya membantu di lapangan, tetapi juga di ruang ganti.