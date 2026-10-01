Prioritas mendesak: Barcelona menunda proyek barunya demi memenuhi permintaan Flick

Klub Barcelona di bawah kepemimpinan Joan Laporta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan tempat tinggal bagi para pemain tim utama, salah satu proyek yang direncanakan di kompleks "Ciutat Esportiva Joan Gamper", untuk saat ini.

Menurut yang disebutkan oleh podcast "Barça Reservat", yang dikutip surat kabar "Sport", klub Catalan itu memilih untuk menunda sementara rencana pembangunan hotel tim yang berdampingan dengan lapangan "Tito Vilanova", dan sebagai gantinya berfokus pada pembangunan gym (ruang olahraga) baru, sebuah langkah yang muncul sebagai respons atas permintaan lain dari sang pelatih Hans Flick.

Fasilitas hunian ini pada awalnya dirancang untuk menjadi ruang eksklusif bagi para pemain tim utama, dengan tujuan memudahkan konsentrasi tim sebelum pertandingan dan menyediakan tempat untuk beristirahat setelah pertandingan serta sesi latihan.

Sejak mengemban tanggung jawabnya, pelatih Flick kembali menerapkan sistem pemusatan tim sebelum pertandingan-pertandingan tertentu termasuk pertandingan yang digelar di markas klub dengan catatan bahwa klub sebelumnya telah menyetujui proyek ini.

Namun demikian, pengerjaan fasilitas baru itu kini dihentikan sementara mengingat prioritas pembangunan saat ini. Menurut laporan yang dirilis oleh "Barça Reservat", investasi yang dibutuhkan untuk membangun kompleks hunian ini diperkirakan berkisar antara 12 hingga 14 juta euro, sebuah jumlah yang jauh melampaui anggaran awal sebesar 6 juta euro. Keputusan ini tidak berarti pembatalan proyek secara permanen, melainkan menundanya ke waktu yang akan datang.

Menurut surat kabar Catalan tersebut, prioritas mendesak saat ini adalah pembangunan gym baru di samping lapangan "Camp Tito Vilanova".

Proyek ini muncul sebagai respons atas permintaan Flick untuk memperluas ruang yang dialokasikan bagi latihan fisik tim utama; sebab gym yang ada saat ini yang terletak di salah satu bangunan kompleks "Ciutat Esportiva" (Kota Olahraga) telah menjadi terlalu sempit dan tidak memenuhi kebutuhan tim yang mencurahkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk latihan fisik, proses pemulihan, serta persiapan individu para pemain.

Fasilitas baru itu sedang dibangun tepat berdampingan dengan lapangan, dan akan memiliki dinding kaca besar yang memungkinkan pandangan jelas ke area latihan. Pekerjaan pembangunannya hampir rampung; gym ini akan memungkinkan tim memadukan latihan di lapangan dengan latihan tertentu untuk meningkatkan kekuatan, kelenturan, dan kecepatan, selain program pemulihan fisik.



