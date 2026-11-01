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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Pribadi buruk dan olahragawan buruk": Mantan kandidat presiden Barcelona melancarkan serangan terhadap Mourinho setelah ulahnya melawan Racing

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Apa ceritanya?

Tingkah pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid, saat terjadinya cedera Alvaro Mantilla, pemain Racing Santander, memicu gelombang kritik, setelah Toni Freixa, mantan kandidat presiden klub Barcelona, melontarkan serangan tajam kepada sang pelatih, dengan mengungkit kembali insiden pelanggaran yang dilakukan Mourinho terhadap Tito Vilanova, mantan asisten Pep Guardiola.

Insiden itu terjadi dalam pertandingan antara Real Madrid dan Racing Santander, yang menyaksikan keunggulan tim ibu kota dengan tiga gol tanpa balas pada babak pertama, di samping momen-momen kontroversial, yang paling menonjol adalah penalti yang didapatkan Kylian Mbappe, serta cedera yang dialami Mantilla sekitar setengah jam setelah dimulainya pertandingan.

Bek Racing itu meninggalkan lapangan karena cedera lutut, setelah ia terjatuh dalam salah satu upaya di dalam kotak penalti, di tengah kekhawatiran bahwa ia mengalami cedera serius, sambil menunggu keluarnya laporan medis untuk menentukan jenis cederanya.

Freixa memanfaatkan insiden tersebut untuk mengkritik reaksi Mourinho saat pemain tersebut menerima pertolongan medis, dan menulis melalui akunnya di platform "X": "Mourinho adalah orang yang buruk. Mantilla mengalami robekan ligamen silang, sementara ia membuat isyarat yang mengesankan bahwa pemain itu menjatuhkan diri ke tanah."

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Serangan mantan kandidat presiden Barcelona itu tidak berhenti sampai di situ, karena ia mengungkit insiden terkenal saat Mourinho menaruh jarinya di mata Tito Vilanova dalam pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona, seraya menambahkan: "Dia adalah orang yang sama yang menaruh jarinya di mata Tito Vilanova. Orang yang buruk dan olahragawan yang buruk."

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