Kesedihan menyelimuti dunia sepak bola Argentina setelah kabar wafatnya Jorge Messi, ayah bintang Argentina Lionel Messi, pada usia 68 tahun, akibat perjuangan melawan penyakit, di kota Rosario.

Sejumlah laporan media Argentina, terutama situs "Infobae" dan surat kabar "Olé", memuat lebih awal pada hari Sabtu ini kabar wafat yang mengejutkan bagi sang kapten Tango.

Klub Argentina Newell's Old Boys dan Rosario Central, serta konfederasi sepak bola benua Amerika Selatan "CONMEBOL" mengumumkan belasungkawa mereka atas wafatnya Jorge Messi, dengan menyampaikan pesan dukungan dan hiburan kepada kapten timnas Argentina dan keluarganya di saat-saat sulit ini.

CONMEBOL menyampaikan belasungkawa kepada Messi dan keluarganya

CONMEBOL memuat pesan melalui akun resminya, yang berbunyi: "CONMEBOL sangat berduka atas wafatnya Jorge Messi, ayah pesepak bola Argentina Lionel Messi".

Konfederasi benua itu menambahkan: "Kami mendampingi Lionel, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang dicintainya dengan penuh hormat dan kasih di saat kesedihan yang mendalam ini. Semoga Tuhan merahmatinya".

Newell's Old Boys mengenang salah satu pendukung utama Messi

Dari pihaknya, klub Newell's Old Boys menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Jorge Messi, seraya mengenang hubungan khususnya dengan klub yang didukung oleh ayah bintang Argentina itu, serta peran besar yang dimainkannya dalam perjalanan karier putranya sejak awal.

Klub itu menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Klub Newell's Old Boys dengan kesedihan yang mendalam dan penuh duka melepas kepergian Jorge Messi, yang wafat pada usia 68 tahun di kota Rosario".

Klub itu menyebutkan bahwa Jorge adalah "pendukung Newell's yang terkenal, seorang pengusaha, dan ayah dari kapten timnas Argentina Lionel Andrés Messi".

"Ia adalah pilar yang menopang perjalanan kariernya"

Newell's memuji peran yang dimainkan Jorge bersama istrinya Celia Cuccittini dalam perjalanan karier putranya, menganggapnya sebagai salah satu orang terpenting yang berdiri di belakang Messi sejak langkah-langkah pertamanya hingga mencapai puncak sepak bola dunia.

Klub itu menyatakan: "Jorge adalah pilar dan sosok yang menopang, dengan visi, ketegasan, dan kasih sayang, perjalanan karier Lionel, bersama istrinya Celia Cuccittini".

Ia menambahkan: "Kehadirannya yang senantiasa dan kepemimpinannya di balik layar merupakan dua unsur mendasar dalam menopang setiap langkah Lionel, sejak awal kariernya di Malvinas hingga meraih puncak kejayaan di sepak bola dunia".

Newell's menyampaikan pesan yang menyentuh kepada Jorge, dengan mengatakan: "Terima kasih karena telah mengajarkannya cinta pada warna-warna ini", merujuk pada keterikatan keluarga Messi dengan klub Argentina tersebut.

Klub itu menutup pernyataannya dengan menyampaikan pesan belasungkawa kepada Celia, Lionel, dan saudara-saudaranya Rodrigo, Matías, dan María Sol, serta seluruh anggota keluarga dan orang-orang terdekat, sebelum melepas kepergian Jorge Messi dengan kata-kata yang menyentuh: "Selamat tinggal selamanya, Leproso".

Pesan-pesan belasungkawa juga terus berdatangan dari berbagai klub dan pihak olahraga, di mana klub Rosario Central menyatakan kesedihan mendalamnya atas kepergian Jorge Messi, seraya menyampaikan rasa hormat dan hiburan kepada Lionel Messi, keluarganya, dan semua orang terdekatnya dalam situasi yang menyakitkan ini, sembari mendoakan ketenangan dan kedamaian bagi almarhum.

Akun resmi kompetisi Ligue 1 Prancis berbahasa Inggris turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ayah Messi, seraya menyatakan solidaritasnya dengan Messi, keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya, serta menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada mereka setelah wafatnya ayah bintang sepak bola Argentina itu pada usia 68 tahun.

Ayah Messi: mitra dalam perjalanan menciptakan sang legenda

Arti penting Jorge Messi dalam kehidupan putranya melampaui sekadar sebagai ayahnya, karena ia adalah salah satu pendukung utama perjalanan kariernya, dan dalam kurun waktu yang panjang mengemban tanggung jawab mengelola urusan bisnisnya serta mewakilinya dalam banyak negosiasi penting sepanjang karier profesionalnya.

Jorge hadir di sisi Messi sejak tahun-tahun awalnya, sebelum bakat bocah asal Rosario itu berubah menjadi salah satu perjalanan karier terhebat dalam sejarah sepak bola, hingga meraih gelar Piala Dunia 2022 bersama Argentina.

Jorge dalam beberapa kesempatan pernah berbicara tentang bakat putranya, menyatakan kekagumannya atas kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah bola, serta menegaskan bahwa pada awal kariernya ia tidak menduga Lionel akan mencapai level dunia seperti ini.

Perlu dicatat bahwa hingga saat ini keluarga Messi belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun untuk mengonfirmasi kabar wafat tersebut.