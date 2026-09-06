Milan mengalami perubahan radikal musim panas ini, tidak hanya di atas lapangan. Setelah musim yang mengecewakan dan akhir musim yang menjadi tantangan besar bagi manajemen, pemilik klub Gerry Cardinale memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung.

Menurut situs "Foot Mercato", Gerry, yang lama menuai kritik karena menjauh dari operasional harian Rossoneri, kali ini mengintensifkan kunjungannya ke Italia, menggelar pertemuan, dan terlibat dalam diskusi dengan berbagai divisi di sektor olahraga.

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Keterlibatan yang diperbarui ini disertai dengan keputusan-keputusan berani dan restrukturisasi menyeluruh. Perubahan itu juga mencakup tim kepelatihan dengan kedatangan pelatih baru Ruben Amorim, sementara bursa transfer musim panas ini menegaskan keinginan untuk memulai dari awal dengan investasi besar, khususnya dalam mendatangkan Goncalo Ramos, Diego Moreira, dan Mario Gila.

Setelah bertahun-tahun manajemen yang sangat bergantung pada delegasi, Cardinale kini ingin berada di jantung proses pengambilan keputusan, dan mengembalikan proyek olahraga ke puncak prioritasnya.

Filosofi baru ini pasti mengubah keseimbangan di dalam klub. Cardinale tidak lagi ingin mengulangi model tahun-tahun awal kepemimpinannya, saat banyak eksekutif menikmati otonomi besar, dan pemilik asal Amerika itu tampak relatif terpisah dari operasional harian Milan.

Kini, diskusi menjadi lebih kolektif, keputusan harus diambil secara bersama, dan setiap divisi diharapkan bekerja dengan cara yang lebih terintegrasi. Bursa transfer musim panas yang besar ini mencerminkan pendekatan baru tersebut, sekaligus keinginan untuk secepatnya memberikan pelatih baru sumber daya yang diperlukan agar dapat bekerja dengan tim yang memenuhi tuntutannya. Namun transformasi ini tidak berhenti pada para pemain atau tim kepelatihan.

Dewan direksi juga mempertimbangkan penunjukan kepala baru untuk sektor sepak bola, dengan mencalonkan Markus Krösche sebagai salah satu kandidat terkuat, yang membuktikan bahwa Cardinale masih ingin membentuk ulang institusi olahraganya.

Pemilik klub Milan ingin membangun struktur yang di dalamnya tidak ada satu individu pun yang memiliki kekuasaan mutlak, di mana semua keputusan diajukan langsung kepadanya. Sebuah revolusi yang senyap namun mendalam, yang bisa memengaruhi salah satu sosok paling mapan di klub, Zlatan Ibrahimovic, penasihat Milan.

Meski pemain Swedia itu secara resmi tetap menjadi penasihat dan menjaga hubungan erat dengan Cardinale, posisinya bisa terpengaruh secara langsung oleh struktur baru ini.

Sejak kembali ke Milan, Ibrahimovic secara bertahap memantapkan dirinya sebagai figur sentral dalam proyek "burung merah", di mana ia memiliki pengaruh besar atas urusan olahraga dan menikmati akses istimewa kepada pemilik. Kepribadiannya yang memikat, sejarahnya bersama Rossoneri, serta hubungan eratnya dengan Cardinale, memungkinkannya menempati posisi yang sangat nyaman di dalam klub.

Meski demikian, struktur baru yang dibayangkan pemilik asal Amerika itu bisa memangkas posisi unik ini, menurut media Italia.

Keinginan untuk membentuk tim kerja yang sesungguhnya, dengan tanggung jawab yang terdefinisi jelas, serta kemungkinan penunjukan kepala sektor sepak bola yang memiliki pengalaman luas dalam manajemen olahraga, pasti akan memangkas ruang yang kini ditempati mantan penyerang tersebut.

Gagasan ini tidak serta-merta bertujuan menyingkirkan Ibrahimovic, karena hubungan antara kedua pria itu masih kuat, melainkan untuk mengubah perannya secara radikal.

Dan di Milan, di mana Cardinale kini ingin memprioritaskan keterampilan, struktur, dan kolektivitas di atas sosok-sosok kuat, pengaruh pemain Swedia itu tidak lagi tampak sekokoh yang terlihat beberapa bulan lalu.

Inilah tepatnya yang membuat situasi ini menjadi sangat menarik di awal musim ini. Ibrahimovic secara resmi tidak terancam, dan tidak ada indikasi adanya niat untuk berpisah saat ini, tetapi jelas bahwa posisinya menghadapi realitas baru.

Kemungkinan penunjukan kepala baru untuk sektor sepak bola, meningkatnya pengaruh Cavelli, dan keterlibatan harian Cardinale, dapat menciptakan keseimbangan baru di mana pemain Swedia itu tidak lagi menjadi kontak utama pemilik dalam urusan olahraga.

Kasus Markus Krösche menjadi contoh yang jelas, karena kualifikasinya sepenuhnya sejalan dengan keinginan yang telah dinyatakan untuk merestrukturisasi divisi sepak bola dan mengandalkan pengalaman manajemen yang sesungguhnya.

Jika pria Jerman itu bergabung dengan Milan dengan tanggung jawab yang besar, maka peran Ibrahimovic pasti harus didefinisikan ulang. Pemain Swedia itu saat ini menempati posisi sentral dalam lingkungan Rossoneri, tetapi tampaknya Milan-nya Cardinale pada tahun 2026 tidak lagi ingin bekerja di bawah kepemimpinan satu orang kuat.

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Sang pemilik memutuskan untuk mengambil kembali kendali, menambah investasi, dan membangun ulang klub. Perkembangan ini pada akhirnya bisa menghancurkan peran yang masih tampak kokoh bagi Zlatan Ibrahimovic.