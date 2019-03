Tanpa kehadiran Ronaldo, Juventus sangat kesulitan menembus rapatnya pertahanan dari Empoli. Tetapi sosok wonderkid Moise Bioty Kean yang baru dimasukkan di menit ke-69 langsung memberikan gol satu menit kemudian usai memanfaatkan umpan Mandzukic. Nampaknya gelar Serie A seperti sudah mustahil lagi didapatkan tim lain. #MatchdayGoal #JUVEMP

