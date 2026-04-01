Prestiani soal insiden Vinicius: Saya dihukum tanpa bukti atas sesuatu yang tidak pernah saya katakan

Gianluca Brestiani (20 tahun), pemain Benfica, membantah telah melontarkan hinaan rasial kepada Vinícius Júnior, pemain Real Madrid, selama pertandingan yang mempertemukan kedua tim di babak 16 besar Liga Champions di Portugal.

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan bahwa pemain tersebut dilarang bermain dalam pertandingan leg kedua melawan Real Madrid, di Stadion Santiago Bernabéu.

Keputusan tersebut diambil di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung setelah Vinícius menegaskan bahwa Brestiani menyebutnya sebagai "monyet", yang memicu krisis besar di dalam dan luar lapangan.

Bristiani melakukan wawancara dengan stasiun TV "Telefe" dan berbicara tentang insiden tersebut, di mana ia mengatakan: "Yang benar-benar menyakitkan saya adalah diperlakukan atas sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Itulah yang paling menyakitkan bagi saya. Namun, untungnya, saya sangat tenang, karena siapa pun yang mengenal saya tahu seperti apa saya, dan itu sudah cukup bagi saya."

Dia melanjutkan: "Saya sangat bersyukur kepada klub (Benfica) yang percaya dan mendukung saya sepanjang perjalanan ini. Klub dan rekan-rekan setim saya telah menunjukkan dukungan ini secara internal, dan itu berarti lebih bagi saya daripada sekadar memposting cerita di Instagram."

Sebelum mengakhiri pembicaraannya, dengan cara yang sangat mengharukan, ia berkata: "Hal itu sangat menyakitkan bagi saya. Saya dihukum tanpa bukti atas sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Saya sangat berterima kasih kepada staf Benfica yang menunggu saya hingga detik terakhir untuk memasukkan saya (dalam pertandingan leg kedua)."

