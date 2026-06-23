Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya... Irak menjadi korban terbaru dalam daftar rekor bersejarah Mbappé

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, setelah mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam laga melawan Irak pada putaran kedua babak penyisihan grup edisi 2026.

Bintang Prancis ini berhasil mencetak dua gol saat “Les Bleus” mengalahkan Irak dengan skor 3-0, sehingga membawa timnas negaranya lolos ke babak 32 besar, sekaligus menambah catatan sejarah baru ke dalam daftar prestasinya yang gemilang di turnamen ini.

Menurut jaringan statistik sepak bola “Sepakwa”, Mbappé menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol atau lebih dalam enam pertandingan berbeda di berbagai edisi turnamen tersebut, mengungguli semua bintang sepak bola yang pernah berpartisipasi dalam turnamen ini sepanjang sejarahnya.

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Apa yang dilakukan Mbappé saat melawan Irak hanyalah babak baru dalam rangkaian panjang penampilan gemilangnya di Piala Dunia, karena sebelumnya ia pernah mencetak dua gol ke gawang Argentina pada edisi 2018, sebelum kembali di Piala Dunia 2022 untuk mengulangi prestasi tersebut saat menghadapi Denmark dan kemudian Polandia.

Ia juga kembali menampilkan salah satu penampilan individu terhebat dalam sejarah putaran final saat mencetak hat-trick di final melawan Argentina.

Pada edisi kali ini, ia membuka catatan golnya dengan mencetak dua gol melawan Senegal, sebelum mengulanginya lagi saat melawan Irak, sehingga menjadi pemain pertama yang mencapai prestasi bersejarah ini.

Perlu dicatat bahwa Mbappé kini naik ke peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang sejarah, sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose, dengan masing-masing 16 gol, dan hanya berjarak dua gol lagi untuk menyamai rekor pemain Argentina Lionel Messi (18).