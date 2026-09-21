Prestasi yang absen selama 9 musim: sentuhan menakjubkan Salah di Liga Turki

Pada pekan keenam Liga Super Turki, Trabzonspor mengalahkan Galatasaray 4-0 di kandangnya, Sabtu, yang menjadikan bintang Mesir Mohamed Salah, yang mencetak "hat-trick" untuk melengkapi tujuh golnya di kompetisi tersebut musim ini, sebagai pemain dengan awal terbaik bagi klub dalam sembilan musim terakhir.

Salah tampil untuk pertama kalinya bersama Trabzonspor pada menit ke-58 dalam pertandingan tandang mereka melawan Kasimpasa di pekan pertama Liga Turki, ketika mereka bermain imbang 1-1, sebelum mencatatkan namanya di pertandingan keduanya melawan Basaksehir dengan mencetak dua gol yang mengantarkan timnya menang 2-1.

Kemudian "Raja Mesir" mencetak satu gol di pertandingan berikutnya, di mana tim Laut Hitam itu kalah 2-1 dari Amed Sportif, sebelum menambah koleksi golnya di liga menjadi 4 lewat tendangan penalti yang ia cetak dalam kemenangan 5-0 atas Genclerbirligi di pekan keempat.

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Melawan Galatasaray, ia menambah koleksi golnya menjadi 7 dengan mencetak tiga gol untuk memuncaki persaingan pencetak gol terbanyak liga.





Pencapaian yang absen selama 9 musim dengan seragam Trabzonspor

Menurut surat kabar Hurriyet Turki, "Mohamed Salah menjadi pemain kedua di tim Trabzonspor yang mencetak 7 gol dalam enam pekan pertama Liga Turki, setelah bintang yang telah pensiun Burak Yilmaz yang melakukan hal serupa pada musim 2017-2018.

Salah, yang mencetak 54% dari gol-gol tim berwarna merah dan biru itu, mengungguli para pemain yang mengenakan seragam tim yang sama seperti Sorloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega, dan Onuachu selama periode ini, menurut sumber yang sama.