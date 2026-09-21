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Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
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Prestasi yang absen selama 9 musim: sentuhan menakjubkan Salah di Liga Turki

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Super Lig
M. Salah
B. Yilmaz
Turki
Mesir

Kapten Mesir menyamai rekor mantan bintang Turki

Pada pekan keenam Liga Super Turki, Trabzonspor mengalahkan Galatasaray 4-0 di kandangnya, Sabtu, yang menjadikan bintang Mesir Mohamed Salah, yang mencetak "hat-trick" untuk melengkapi tujuh golnya di kompetisi tersebut musim ini, sebagai pemain dengan awal terbaik bagi klub dalam sembilan musim terakhir.

Salah tampil untuk pertama kalinya bersama Trabzonspor pada menit ke-58 dalam pertandingan tandang mereka melawan Kasimpasa di pekan pertama Liga Turki, ketika mereka bermain imbang 1-1, sebelum mencatatkan namanya di pertandingan keduanya melawan Basaksehir dengan mencetak dua gol yang mengantarkan timnya menang 2-1.

Kemudian "Raja Mesir" mencetak satu gol di pertandingan berikutnya, di mana tim Laut Hitam itu kalah 2-1 dari Amed Sportif, sebelum menambah koleksi golnya di liga menjadi 4 lewat tendangan penalti yang ia cetak dalam kemenangan 5-0 atas Genclerbirligi di pekan keempat.

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Melawan Galatasaray, ia menambah koleksi golnya menjadi 7 dengan mencetak tiga gol untuk memuncaki persaingan pencetak gol terbanyak liga.


Pencapaian yang absen selama 9 musim dengan seragam Trabzonspor

Menurut surat kabar Hurriyet Turki, "Mohamed Salah menjadi pemain kedua di tim Trabzonspor yang mencetak 7 gol dalam enam pekan pertama Liga Turki, setelah bintang yang telah pensiun Burak Yilmaz yang melakukan hal serupa pada musim 2017-2018.

Salah, yang mencetak 54% dari gol-gol tim berwarna merah dan biru itu, mengungguli para pemain yang mengenakan seragam tim yang sama seperti Sorloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega, dan Onuachu selama periode ini, menurut sumber yang sama.

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