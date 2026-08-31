Penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, mencatatkan namanya dalam sejarah klub Barcelona setelah menjadi pemain Mesir pertama yang mengenakan seragam tim utama dalam sebuah pertandingan resmi, saat menghadapi Rayo Vallecano pada Senin malam, dalam laga pekan ketiga Liga Spanyol.

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, memasukkan Hamza Abdelkarim pada menit ke-86 menggantikan pemain asal Brasil, Raphinha, sehingga laga tersebut menjadi saksi debut resmi penyerang Mesir itu dengan seragam klub Katalan, beberapa pekan setelah promosinya ke tim utama menyusul penampilan mengesankan selama masa persiapan musim baru.

Kemunculan Hamza menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Mesir, karena belum pernah ada pemain Mesir yang tampil dalam pertandingan resmi bersama Barcelona, salah satu klub terbesar dan tersukses di dunia dalam hal raihan gelar.

Penampilan pemain muda ini terjadi pada malam ketika Barcelona menang atas Rayo Vallecano dengan skor 5-2, setelah tim Katalan tersebut membalikkan keadaan dari tertinggal satu gol menjadi kemenangan yang layak.

Rayo sempat unggul lebih dulu melalui Sergio Camello, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan, kemudian Lamine Yamal memberikan keunggulan bagi tuan rumah lewat gol yang indah. Barcelona menambah gol ketiga setelah gol bunuh diri yang dicetak Florian Lejeune ke gawangnya sendiri, sebelum Camello memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu, lalu Raphinha melengkapi empat gol Barcelona pada menit ke-71, sebelum Yamal mencetak gol kelima pada penghujung laga.

Debut resmi Hamza Abdelkarim ini datang beberapa bulan setelah kepindahannya dari Al Ahly ke Barcelona, di mana ia dengan cepat menarik perhatian di dalam klub Katalan itu dan berhasil meyakinkan Hansi Flick untuk memasukkannya ke dalam skuad tim utama, sebelum pelatih asal Jerman itu memberinya kesempatan menorehkan sejarah dengan penampilan perdananya di Liga Spanyol.

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