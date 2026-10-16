Bologna dan Inter Milan berimbang dalam hasil sembilan pertemuan terakhir mereka di Serie A, setelah masing-masing tim meraih 3 kemenangan, berbanding 3 hasil seri, termasuk hasil seri 3-3 pada pertemuan terakhir kedua tim pada 23 Mei di Stadion Dall'Ara.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, laga besok Sabtu, dalam pekan ketujuh Serie A, bisa menjadi kali pertama Bologna dan Inter Milan bermain seri dalam dua pertandingan berturut-turut di kompetisi ini sejak November 2013 dan April 2014, menyusul hasil seri 3-3 pada pertemuan terakhir mereka tanggal 23 Mei.

Bologna tidak terkalahkan dalam 4 dari 5 pertandingan terakhirnya di kandang menghadapi Inter Milan di Serie A, dengan 3 kemenangan dan satu hasil seri, setelah sebelumnya kalah dalam 12 dari 15 pertandingan di stadionnya melawan tim yang sama, berbanding 3 hasil seri.

Bologna juga menjadi tim yang paling banyak kebobolan dalam pertandingan kandang di Serie A sejak Desember lalu, dengan gawangnya bergetar 26 kali.

Pertandingan berikutnya BOL Serie A 12.00 INT

Pada periode yang sama, dan dengan mengecualikan tim-tim promosi serta tim yang terdegradasi, Bologna mengumpulkan poin paling sedikit dalam pertandingan kandang, yakni hanya 11 poin dari 17 pertandingan, dengan rincian dua kemenangan, 5 hasil seri, dan 10 kekalahan, dengan selisih tidak kurang dari 5 poin dari tim mana pun.

Bologna bermain seri dalam 4 dari 5 pertandingan terakhirnya di kandang pada Serie A, berbanding satu kekalahan, termasuk dalam dua pertandingan terakhir.

Tim asal wilayah Emilia-Romagna ini berpeluang mencatat setidaknya 3 hasil seri berturut-turut di stadionnya pada kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sejak periode antara April dan Oktober 2024, ketika mereka meraih 7 hasil seri berturut-turut di kandang.

Inter Milan telah mengumpulkan 16 poin di Serie A musim ini, dan bisa mencapai setidaknya 19 poin setelah 7 pekan pertama untuk kali keempat saja sejak diberlakukannya sistem 3 poin untuk kemenangan pada musim 1994-1995.

Tim ini sebelumnya pernah melakukannya di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti pada musim 2017-2018, saat mengumpulkan 19 poin, Hector Cuper pada musim 2002-2003, dan Luigi Simoni pada musim 1997-1998, setelah meraih 19 poin pada masing-masing musim tersebut, namun Inter Milan tidak berhasil menjuarai liga di akhir musim pada ketiga kesempatan tersebut.

Inter Milan bergantian antara hasil seri dan kemenangan pada masing-masing tujuh pertandingan tandang terakhirnya di Serie A, yang terakhir adalah hasil seri 2-2 melawan Roma.

Nerazzurri belum pernah mencatat dua hasil seri berturut-turut di luar kandang pada kompetisi tersebut sejak periode antara Mei dan September 2024, ketika mereka mencatat 3 hasil seri berturut-turut.

Juventus mencatatkan nilai expected goals kebobolan terbaik di Serie A musim ini, yakni 2,9, lebih baik dari Bologna yang berada di posisi kedua dengan nilai 5,8, sementara Inter Milan menempati posisi kelima dengan nilai 7,0.

Lima gol Bologna di Serie A musim ini tersebar di antara 5 pemain berbeda, yaitu Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini, dan Iling.

Federico Bernardeschi juga terlibat dalam 6 gol di liga sepanjang tahun 2026, setelah mencetak 4 gol dan menyumbang dua assist, menjadikannya pemain Bologna dengan kontribusi gol terbanyak.

Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan, telah mencetak 5 gol ke gawang Bologna di Serie A, namun semuanya terjadi di Stadion San Siro.

Stadion Renato Dall'Ara merupakan stadion dengan menit bermain terbanyak bagi penyerang Argentina itu sepanjang kariernya di kompetisi tersebut tanpa mencetak satu gol pun, yakni 483 menit, namun ia tidak akan bisa mengakhiri kebuntuan itu besok Sabtu karena absen dari pertandingan akibat cedera.

Daftar stadion lain tempat ia belum mampu mencetak gol di Serie A hanya mencakup Stadion Paolo Mazza di Ferrara, tempat ia bermain selama 103 menit, dan Stadion Ezio Scida di Crotone, tempat ia bermain selama 65 menit.



