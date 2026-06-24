Prestasi-prestasi dari dunia Arab dan Afrika bersinar di mata bintang Maroko... Akankah ia mengulanginya saat menghadapi Haiti?

Pemain internasional Maroko, Ismail Sibari, kini semakin dekat untuk mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia, setelah terus menunjukkan penampilan gemilang bersama "Singa Atlas" selama turnamen kali ini.

Sibari berhasil mencetak gol dalam dua pertandingan pertama Maroko di Piala Dunia 2026, yang terakhir adalah gol cepatnya melawan Skotlandia hanya 70 detik setelah pertandingan dimulai, sehingga menegaskan performa luar biasa yang juga ia tunjukkan bersama klubnya, PSV Eindhoven asal Belanda, pada musim lalu, ketika ia mencetak 19 gol di berbagai kompetisi.

Sibari mencetak kedua gol yang dicetak oleh tim “Singa Atlas” di Piala Dunia 2026 sejauh ini, dan ironisnya, keduanya tercipta berkat umpan kunci dari rekan setimnya, Ibrahim Diaz.

Menurut statistik dari Squawka, Saibari hanya membutuhkan satu gol lagi saat menghadapi Haiti pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup, besok pagi Kamis, untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak Maroko dalam sejarah Piala Dunia, yang saat ini dipegang oleh Youssef En-Nesyri dengan 3 gol.

Saat itu, Saibari juga akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negara-negara Arab di turnamen ini, sejajar dengan: pemain Mesir Mohamed Salah, pemain Arab Saudi Sami Al-Jaber dan Salem Al-Dossari, pemain Tunisia Wahbi Khazri, serta rekan senegaranya Al-Nassiri.

Tidak hanya itu, bintang Maroko ini juga berpeluang mencatatkan prestasi kontinental yang belum pernah terjadi sebelumnya jika ia mencetak gol dalam pertandingan melawan Haiti, di mana ia akan menjadi pemain Afrika pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berhasil mencetak gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan pertamanya di turnamen ini.

Prestasi yang mungkin tercapai ini memberi Sibari peluang emas untuk terus menorehkan sejarah bersama tim nasional Maroko, di saat ia terus membuktikan diri sebagai salah satu bintang terkemuka di turnamen ini hingga saat ini.