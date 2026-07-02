Prestasi itu terulang... Tiga negara tuan rumah membawa Piala Dunia kembali ke 12 tahun yang lalu

Piala Dunia 2026 menyaksikan ketiga tim tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, lolos ke babak 16 besar, sebuah prestasi yang mencerminkan kekuatan tim-tim Amerika Utara dalam edisi turnamen kali ini.

Timnas Kanada menjadi yang pertama lolos ke babak ini setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, sementara timnas Meksiko mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0, sebelum disusul oleh Amerika Serikat yang meraih kemenangan dengan skor yang sama atas Bosnia dan Herzegovina.

Yang menarik, ketiga tim tersebut lolos tanpa kebobolan satu gol pun di babak 32 besar.

Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) mencatatkan prestasi yang mengesankan, setelah tiga timnya mencapai babak 16 besar untuk kedua kalinya dalam sejarah Piala Dunia, menyusul edisi 2014 yang menyaksikan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kosta Rika lolos ke babak yang sama, menurut data “Opta”.

Timnas Kanada dijadwalkan akan menghadapi Maroko di babak 16 besar, sementara Timnas Meksiko akan berhadapan dengan Inggris, dan Amerika Serikat akan melawan Belgia. Simak jadwal ketiga pertandingan tersebut.

Sementara itu, timnas Amerika Serikat berhasil mengakhiri penantian selama 24 tahun setelah meraih kemenangan keduanya dalam sejarah partisipasinya di babak gugur Piala Dunia. Kemenangan pertama diraih pada edisi 2002, saat mengalahkan Meksiko di babak 16 besar.

Timnas AS kini hanya selangkah lagi untuk mengakhiri penantian lain yang juga berlangsung selama 24 tahun, karena mereka berupaya mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2002, saat mereka mencatatkan prestasi terbaiknya di abad ke-21.