"Prestasi bersejarah" di Piala Dunia: Trump kembali menjadi pusat kontroversi besar

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh jaringan "talk sport" Inggris memicu perdebatan luas mengenai kemungkinan Presiden AS Donald Trump menghadiri upacara penobatan juara Piala Dunia 2026, yang rencananya akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, selama pertandingan final yang akan digelar pada 19 Juli di Stadion MetLife, New Jersey.

Menurut laporan tersebut, Trump diperkirakan akan berdiri di samping Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino di podium penobatan, dengan diizinkan untuk tetap bersama tim pemenang dan mengangkat trofi bersama para pemain, dalam adegan yang mirip dengan yang terjadi saat Chelsea dinobatkan sebagai juara Piala Dunia Klub 2025, ketika kemunculannya yang mendadak di tengah perayaan memicu reaksi yang beragam.

Sumber-sumber yang dekat dengan Gedung Putih menyebutkan bahwa Presiden AS sedang mempertimbangkan untuk mengulangi pengalaman tersebut di final Piala Dunia, yang berpotensi menjadi preseden dalam sejarah turnamen, karena belum pernah ada presiden negara tuan rumah yang ikut mengangkat trofi bersama tim juara.

Meskipun protokol FIFA tidak mengatur partisipasi kepala negara dalam upacara penobatan, namun federasi internasional tersebut, menurut laporan yang sama, tidak melihat adanya halangan untuk menyimpang dari aturan biasa jika hal itu disepakati secara resmi, sehingga kehadiran Trump yang mungkin terjadi menjadi peristiwa yang kontroversial di kalangan olahraga dan politik.