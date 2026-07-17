Prestasi bersejarah dan impian yang tertunda... Apa yang diperoleh Afrika dari Piala Dunia 2026?

Tim-tim Afrika mengikuti edisi bersejarah pertama Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim dengan membawa ambisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah benua ini mengirimkan jumlah wakil terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Di antara pencapaian bersejarah, kejutan mengejutkan, dan kegagalan menyakitkan di menit-menit terakhir, Afrika keluar dari Piala Dunia 2026 dengan citra yang berbeda; lebih kuat dan dihormati, namun pada saat yang sama mengungkap tantangan besar yang masih memisahkannya dari persaingan dengan tim-tim besar dunia hingga akhir.

Lalu, apakah tim-tim Afrika berhasil memanfaatkan peluang bersejarah ini? Dan apa saja pelajaran utama yang harus mereka ambil sebelum edisi berikutnya yang akan kembali ke benua ini pada tahun 2030, dengan Maroko sebagai tuan rumah bersama Spanyol dan Portugal?

Afrika berpartisipasi dengan delegasi terbesar sepanjang sejarah di Piala Dunia 2026, dan meskipun turnamen ini menyuguhkan banyak momen bersejarah dan kisah-kisah inspiratif, penilaian terhadap pengalaman ini tetap merupakan campuran antara pencapaian dan kekecewaan bagi sepuluh tim yang mewakili benua tersebut.

Setelah sembilan tim Afrika lolos ke babak gugur, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, menegaskan bahwa tim-tim ini telah memberikan rasa bangga dan kebanggaan kepada masyarakat benua tersebut, yang berpenduduk sekitar 1,6 miliar jiwa.

Meskipun ada pencapaian kolektif ini, timnas Maroko adalah satu-satunya yang berhasil mencapai babak perempat final, sementara lima timnas Afrika lainnya mengalami skenario menyakitkan setelah kebobolan gol-gol fatal di menit-menit akhir. Yang paling menonjol adalah runtuhnya keunggulan Senegal dan Mesir yang sempat unggul dua gol, sebelum akhirnya tersingkir dari turnamen dengan cara yang dramatis.

Di sisi lain, turnamen ini juga menyaksikan momen-momen bersejarah lainnya; timnas Mesir dan Republik Demokratik Kongo meraih kemenangan pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia, sementara timnas Cape Verde, Pantai Gading, dan Afrika Selatan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup untuk pertama kalinya.

Dengan kembalinya Piala Dunia ke benua Afrika pada edisi 2030, muncul berbagai pertanyaan mengenai pelajaran apa saja yang harus dipetik oleh tim-tim benua ini setelah pengalaman luar biasa ini.

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Tim-tim yang kurang dikenal mencuri perhatian

Timnas Cape Verde membuktikan diri sebagai salah satu kejutan terbesar turnamen ini, setelah berhasil mencapai babak 32 besar pada partisipasi pertamanya di Piala Dunia, berkat hasil imbang melawan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi di babak penyisihan grup.

Tim “Hiu Biru” tidak berhenti sampai di situ; mereka bahkan nyaris menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia saat menghadapi juara bertahan, tim Argentina, setelah dua kali membalikkan ketertinggalan satu gol, sebelum akhirnya kalah tipis 3-2 setelah pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Kiper Fozinia meraih ketenaran global berkat penampilannya yang menawan; jumlah pengikutnya di Instagram melonjak dari sekitar 50 ribu menjadi lebih dari 29 juta pada akhir turnamen, dan ketenarannya bahkan mencapai titik di mana namanya diabadikan sebagai nama spesies moluska laut baru yang baru saja ditemukan.

Bek Roberto “Pico” López menegaskan bahwa timnas negaranya telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim terkuat di dunia. Dalam pernyataannya kepada jaringan “BBC”, ia mengatakan: “Kami telah menempatkan diri di peta dunia. Kami adalah negara kecil, tetapi kami memiliki hati yang besar, dan kami telah membuktikan bahwa keyakinan pada kemampuan diri mampu mewujudkan hal yang mustahil.”

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Singa Atlas Memperkuat Posisi Terdepan

Timnas Maroko terus memperkuat posisinya sebagai salah satu tim terbaik di benua Afrika, setelah menjadi tim Afrika pertama yang mencapai perempat final dalam dua edisi Piala Dunia berturut-turut.

Meskipun demikian, “Singa Atlas” tidak mampu mengulangi prestasi bersejarah yang mereka raih di Qatar 2022 dengan mencapai babak semifinal, setelah kembali tersingkir oleh tim nasional Prancis.

Timnas Maroko menunjukkan perkembangan yang jelas di lini serang sejak Mohamed Wahbi mengambil alih kepelatihan menggantikan Walid Regragui, sementara gelandang muda Ayoub Bouadi, yang berusia 18 tahun, mencuri perhatian berkat penampilannya yang luar biasa.

Wahbi mengatakan: “Kami memiliki tim nasional muda yang memiliki keinginan besar untuk berkembang, dan terdiri dari pemain-pemain berbakat yang akan terus mendorong tim menuju kemajuan yang lebih besar.”

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Masalah Gol di Menit-Menit Akhir

Sebelum turnamen dimulai, mantan bek Pantai Gading, Emmanuel Eboué, memperingatkan bahwa tim-tim Afrika mengalami penurunan konsentrasi pada menit-menit akhir, yang membuat mereka lebih rentan kebobolan gol-gol fatal.

Peristiwa-peristiwa dalam turnamen ini membenarkan kekhawatiran tersebut; tim nasional Republik Demokratik Kongo dan Pantai Gading kebobolan dua gol penentu pada menit ke-86 selama pertandingan babak 32 besar, sementara Kanada menyingkirkan tim nasional Afrika Selatan dengan gol pada menit kedua waktu tambahan.

Selain itu, hasil pertandingan Senegal melawan Belgia di babak 32 besar, serta Mesir melawan Argentina di babak 16 besar, berubah dari keunggulan dua gol tanpa balas menjadi imbang 2-2 dalam hitungan menit, sebelum Senegal akhirnya kalah melalui tendangan penalti pada menit ke-125, sedangkan Mesir tersingkir akibat gol penentu yang dicetak oleh Enzo Fernández pada menit ke-92.

Penderitaan tidak berhenti sampai di situ, karena Aljazair dan Pantai Gading juga kebobolan gol pada masa tambahan waktu selama babak penyisihan grup, sehingga memunculkan kembali pertanyaan mengenai kemampuan tim-tim Afrika untuk mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir dibunyikan.

Dr. Nikita Roli, pakar psikologi olahraga dari Universitas Coventry, berpendapat bahwa hal ini bukanlah fenomena yang berulang, melainkan mencerminkan tekanan pada momen-momen krusial.

Ia mengatakan: “Setiap tim lebih rentan melakukan kesalahan di akhir pertandingan, akibat kelelahan fisik dan mental. Kelelahan ini memengaruhi konsentrasi, pengambilan keputusan, dan komunikasi antar pemain, sementara tekanan psikologis semakin meningkat seiring mendekatnya tim tersebut pada pencapaian bersejarah.”

Pengalaman yang Akan Membentuk Masa Depan

Afrika menjadi pihak yang paling diuntungkan dari keputusan perluasan Piala Dunia menjadi 48 tim, setelah jumlah kuota yang dijaminnya meningkat dari lima menjadi sembilan, ditambah lolosnya Republik Demokratik Kongo melalui babak play-off.

Dan dengan keberhasilan semua tim Afrika, kecuali Tunisia, dalam melewati babak penyisihan grup, pengalaman saat ini tampak sebagai langkah penting menuju pembentukan tim-tim yang lebih berpengalaman di masa depan.

Matar Mbog, pencari bakat di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengatakan: “Sebagian besar pemain tim nasional Afrika tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalani pertandingan sebesar ini dan di bawah tekanan seperti ini, sementara pemain Eropa dan Amerika Selatan mendapat manfaat dari menjalani lebih banyak pertandingan krusial.”

Ia menambahkan: “Peluncuran Liga Bangsa-Bangsa Afrika akan menjadi langkah penting, karena akan menyediakan pertandingan-pertandingan kompetitif secara berkelanjutan, dan seiring dengan bertambahnya pengalaman, tim-tim nasional Afrika akan semakin mampu menangani tanggung jawab kolektif.”

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Tunisia… Turnamen yang Ingin Dilupakan Semua Orang

Timnas Tunisia menjadi kekecewaan terbesar di turnamen ini, setelah memecat pelatihnya, Sabri Lamouchi, menyusul kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada babak pertama.

Meskipun telah menunjuk pelatih asal Prancis, Hervé Renard, tim nasional tersebut tidak mampu memulihkan keseimbangannya, sehingga menderita dua kekalahan lagi melawan Jepang (4-0) dan Belanda (3-1), serta tersingkir dari turnamen tanpa meninggalkan jejak apa pun.

Sedangkan timnas Ghana, meskipun berhasil lolos dari babak grup untuk pertama kalinya sejak 2010, mereka mendapat kritik luas setelah tersingkir oleh Kolombia di babak 32 besar.

Tim “Bintang Hitam” gagal melepaskan satu pun tembakan yang mengarah ke antara tiang gawang dan mistar selama pertandingan tersebut, dan hanya mencatatkan empat tembakan ke gawang sepanjang turnamen, akibat strategi defensif yang diterapkan pelatih Carlos Queiroz. Hanya tim Irak yang mencatatkan jumlah upaya serangan lebih sedikit daripada tim Ghana.

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Krisis di Luar Lapangan

Meskipun meraih kesuksesan di bidang olahraga, turnamen ini tidak luput dari krisis yang memengaruhi tim-tim dan suporter Afrika. Suporter Pantai Gading dan Senegal menghadapi kesulitan dalam memperoleh visa Amerika Serikat, sementara warga negara Aljazair, Kap Verde, dan Tunisia pada awalnya diminta membayar jaminan keuangan sebesar 15 ribu dolar AS untuk mendapatkan visa.

Selain itu, larangan masuk ke Amerika Serikat yang dijatuhkan kepada wasit Somalia, Omar Artan, lima hari sebelum turnamen dimulai, memicu gelombang kritik yang luas, meskipun ia menegaskan telah memiliki semua dokumen yang diperlukan, sebelum akhirnya dipilih oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk memimpin pertandingan Piala Super Eropa.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) juga mendapat kritik setelah mencabut sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada penyerang timnas AS, Folarin Balogun, sementara Federasi Sepak Bola Afrika (CAF) memilih diam terkait isu-isu ini, berbeda dengan UEFA.

Setelah kesuksesan edisi pertama Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim, Presiden FIFA, Gianni Infantino, membuka peluang untuk meningkatkan jumlah tim peserta menjadi 64 tim di masa depan, yang berpotensi memberikan Afrika kursi tambahan.

Meskipun tim-tim dari benua ini telah mencatatkan prestasi bersejarah di Piala Dunia 2026, jalan menuju persaingan dengan kekuatan-kekuatan besar masih panjang. Namun yang pasti, Afrika keluar dari edisi ini dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, kehadiran yang lebih menonjol, dan lebih dekat dari sebelumnya untuk mewujudkan mimpinya menulis bab baru dalam sejarah Piala Dunia.