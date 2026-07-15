Prestasi baru... Harry Kane memecahkan rekor legendaris Rooney bersama timnas Inggris

Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, mencatatkan prestasi baru bersama The Three Lions saat tampil melawan Argentina pada Rabu malam ini, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Harry Kane masuk dalam susunan pemain inti yang diumumkan oleh pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, dan mencatatkan rekor istimewa dalam sejarah tim.

Menurut situs Squawka, Harry Kane memainkan pertandingan internasional ke-121-nya, sehingga memimpin sendirian daftar pemain lapangan (kecuali kiper) dengan penampilan terbanyak bersama timnas Inggris, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Wayne Rooney (120 pertandingan).

Kiper legendaris Peter Shilton tetap menjadi pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Inggris dengan 125 pertandingan, yang berarti Kane membutuhkan 4 pertandingan lagi untuk menyamainya.

Penyerang Bayern Munich ini bisa memperkecil selisih dengan mantan kiper tersebut jika ia turun dalam pertandingan terakhir timnya di turnamen yang sedang berlangsung.

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