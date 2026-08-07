Sudah bertahun-tahun lalu, ada pendekatan dalam sepakbola yang dari sudut pandang sekarang terbilang cukup meragukan, yakni membiarkan para pemain hanya berlari dan latihan fisik di tengah pekan agar mereka lebih "lapar" mengejar bola saat pertandingan akhir pekan. Memang sama sekali tidak ada alasan untuk menganggap pelatih Vincent Kompany di Bayern Munich tiba-tiba memakai metode ini. Namun, penampilan saat menang 2-1 atas Aston Villa di Hong Kong bisa saja memunculkan dugaan lain.

Tim asal Munich itu beberapa kali memburu bola seolah ini bukan laga uji coba demi meraih tepuk tangan para fans China, melainkan perebutan gelar Liga Champions yang dicanangkan Kompany sebagai target. Mereka menekan para pemain Villa yang jelas terlihat terkejut hingga ke area, bahkan kerap kali di dalam, kotak penalti mereka sendiri dengan agresivitas maksimal dan mencatatkan banyak perebutan bola di area tinggi.

Pemain kunci dalam hal ini adalah Konrad Laimer. Pemain serbabisa itu beroperasi sebagai perpaduan antara gelandang serang dan penyerang tengah, serta mengorganisasi pressing ekstrem layaknya Thomas Müller di masa-masa terbaiknya. Di Bayern Munich, Laimer sebelumnya lebih sering bermain sebagai bek sayap, sementara di tim nasional Austria ia justru sudah lebih sering menjalankan peran sentral ini, misalnya saat Piala Dunia dalam kemenangan melawan Yordania.

Bayern Munich: Para pemain Piala Dunia merayakan debut starter dalam persiapan pramusim

Penempatan Laimer yang mengejutkan itu memang juga lahir karena kebutuhan, sebab pada fase persiapan ini Kompany tidak punya banyak alternatif kelas atas di sektor tengah ofensif. Harry Kane dan Michael Olise masih menjalani liburan Piala Dunia, dan baru akan kembali berlatih setelah pulang dari tur Asia. Jamal Musiala, rekrutan baru Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Lennart Karl menjalani program pemulihan di Munich.

Sementara itu, di lini belakang beberapa pemain Piala Dunia merayakan debut starter mereka dalam persiapan pramusim ini saat menghadapi Aston Villa: kapten Manuel Neuer di bawah mistar, Jonathan Tah di jantung pertahanan bersama Min-Jae Kim, Nathaniel Brown di bek kiri, Aleksandar Pavlovic sebagai gelandang jangkar di samping Tom Bischof. Di bek kanan, Sacha Boey yang masuk daftar kandidat untuk dicoret menampilkan performa yang cukup solid.

Di kedua sayap, dua talenta muda Maycon Cardozo (17) dan Tim Binder (19) menghadirkan beberapa momen menonjol. Selain Laimer, Arijon Ibrahimovic awalnya menjadi pemain Bayern Munich yang paling mencolok di lini terdepan, tetapi ia menyia-nyiakan dua peluang tembakan bagus. Pada musim depan, pemain didikan akademi berusia 19 tahun itu direncanakan menjadi pelapis Luis Diaz di sayap kiri.

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Bayern Munich: Min-Jae Kim dan Luis Diaz mencetak gol kemenangan

Secara keseluruhan, Bayern Munich terlalu sedikit memaksimalkan dominasi yang jelas serta pressing ekstrem mereka. Setelah sekitar setengah jam, tempo permainan sedikit menurun, tetapi justru pada momen itulah tim asal Munich membuka keunggulan. Pada menit ke-37, Min-Jae Kim menyundul masuk tendangan bebas Bischof. Neuer tidak menghadapi satu pun tembakan berbahaya ke gawang pada babak pertama.

Setelah penampilan penuh komitmen di posisi yang tidak biasa, Laimer tidak kembali bermain selepas jeda. Ia digantikan Josip Stanisic, yang menempati posisi di bek kiri. Peran Laimer sebagai pemimpin pressing kini diambil alih oleh Brown, yang sebelumnya berposisi sebagai bek kiri. Seiring berjalannya babak kedua, Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic, dan Guido Della Rovere juga masuk. Setelah beberapa peluang emas terbuang, Diaz menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat tembakan indah pada menit ke-74 setelah menerima umpan dari Ibrahimovic. Joao Gomes mencetak gol balasan untuk Villa pada menit ke-83, dan beberapa detik kemudian Neuer menggagalkan gol penyama kedudukan lewat refleks luar biasa saat menghadapi Tammy Abraham.

Kemenangan 2-1 atas Villa menjadi kemenangan ketiga dalam laga uji coba keempat. Setelah kalah dari tim divisi ketiga SV Wehen Wiesbaden, Bayern Munich kemudian menang atas FC Rottach-Egern dan Jeju SK FC. Pada Sabtu, tim asal Munich itu akan kembali ke tanah air. Tepat sepekan setelahnya, mereka akan menjalani laga uji coba berikutnya di Allianz Arena melawan RB Leipzig.