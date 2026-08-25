Artgul Dogan, presiden klub Turki Trabzonspor, memuji bintang Mesir Mohamed Salah, dengan menegaskan bahwa ia adalah "pemain muslim terhebat di dunia", beberapa pekan setelah bergabung dengan tim tersebut melalui transfer gratis usai berakhirnya kontraknya bersama Liverpool.

Dogan, dalam pernyataan yang dikutip oleh situs "Foot Mercato", mengungkap di balik layar negosiasi yang mendahului kepindahan kapten timnas Mesir ke Trabzonspor.

Presiden klub itu mengatakan bahwa Salah bertanya kepadanya selama negosiasi: "Mengapa saya harus memilih Trabzonspor sekarang?", seraya menjelaskan bahwa ia menjawabnya dengan berbicara tentang suporter klub, dengan mengatakan: "Kamu akan mengenal kelompok suporter yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, dan kamu akan merasakan cinta sejati yang dimiliki orang-orang ini terhadap klub".

Dogan menuturkan bahwa Salah merasakan sendiri hal ini saat tiba di Turki, di mana sekitar 35 ribu suporter berkumpul untuk menyambutnya dalam pemandangan yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Presiden Trabzonspor menjelaskan bahwa perekrutan Mohamed Salah tidak terbatas pada aspek teknis semata, melainkan hadir sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub, yang berpijak pada perekrutan bakat-bakat muda dan pengembangannya, dengan memanfaatkan pengalaman para pemain senior di dalam ruang ganti.

Ia menambahkan: "Mohamed Salah adalah pemain muslim terhebat di dunia, dan ia merupakan panutan yang berpengaruh. Kami ingin ia menjadi teladan yang dicontoh oleh para pemain muda berkat profesionalisme dan perilakunya di dalam maupun di luar lapangan".

Mohamed Salah sebelumnya telah bergabung dengan Trabzonspor dengan kontrak berdurasi dua musim, dalam salah satu transfer musim panas paling menonjol, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool, di tengah harapan besar untuk memimpin tim bersaing memperebutkan gelar domestik dan kontinental.

Baca juga:

Setelah gelombang Salah: 10 pemain terpopuler di dunia



