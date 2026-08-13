Presiden klub Trabzonspor, Ertugrul Dogan, menilai bahwa perekrutan bintang Mesir Mohamed Salah merupakan "kesepakatan jenius" dan titik balik dalam proyek klub, seraya menegaskan bahwa meyakinkan seorang bintang sekelasnya tidak bisa dilakukan dengan uang semata.

Dalam pernyataan eksklusif kepada program TRT SPOR, Dogan mengungkap kisah di balik perekrutan Salah dengan mengatakan: "Ketika kami tahu bahwa Besiktas sedang melakukan negosiasi dengannya, pada awalnya kami menahan diri demi menghormati negosiasi tersebut, dan ketika negosiasi itu tersendat, kami turun tangan. Prosesnya memakan waktu 5 sampai 6 hari. Tentu saja jika Anda menginginkan Salah, Anda harus membayar jumlah itu, tetapi Anda tidak bisa mendatangkannya ke sini hanya dengan uang."

Ia menambahkan: "Bergabungnya Salah merupakan tambahan yang berharga bagi warga Trabzon. Kami mengalami kekurangan pemain bintang, ini adalah kesepakatan jenius, dan kami berharap bisa menyaksikan bergabungnya bintang-bintang serupa di masa mendatang."

Terkait penyerang asal Uruguay Darwin Nunez, yang namanya dikaitkan dengan klub, Dogan menegaskan: "Ia pemain yang bagus, dan pemain yang disukai pelatih kami. Belum ada kesepakatan yang tercapai, dan negosiasi masih berlangsung."

Dogan berbicara tentang keunikan bekerja di kota tersebut dengan mengatakan: "Trabzon adalah kota yang sulit, karakter warganya sedikit berbeda. Kota kami membuat semua orang merasakan emosi warganya, interaksi mereka, dan kedekatan mereka kapan pun ia mau. Ini tugas yang sulit tetapi sangat memuaskan."

Presiden klub itu menutup dengan pernyataan tegas tentang situasi finansial: "Tahun lalu kami membukukan penjualan pemain senilai 119 juta euro, saya memiliki pemain-pemain yang bisa saya jual dengan harga yang jauh lebih besar. Sementara para pesaing kami menanggung utang berkisar antara 30 dan 35 miliar euro, utang kami turun menjadi hanya satu miliar euro. Karena itu, saya berhak membelanjakan uang untuk para pemain."