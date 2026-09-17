"Kalau transfer ini dilakukan oleh klub asal Istanbul, kota itu pasti masih terbakar hingga sekarang".. dengan kata-kata inilah presiden klub Trabzonspor, Ertugrul Dogan, menyampaikan pesan langsung kepada para pengkritik transfer Mohamed Salah.

Ia menegaskan bahwa bintang Mesir, Mohamed Salah, sangat bahagia di markas Laut Hitam itu, dan bahwa ia telah menyatu sepenuhnya dengan tim.

Dalam pernyataan eksklusif yang disampaikannya kepada saluran A Spor, Dogan mengungkap fakta seputar transfer Mohamed Salah ke Trabzonspor, serta kontroversi yang menyusul kesepakatan bersejarah tersebut.

Membela bintang barunya, Dogan berkata: "Mohamed Salah, berbeda dengan apa yang ditulis media Istanbul, sangat bahagia.. seandainya transfer ini dilakukan oleh klub asal Istanbul, suasana pasti masih memanas hingga saat ini".

Presiden klub itu menambahkan bahwa Trabzonspor tidak sekadar merekrut seorang pesepakbola: "Kami tidak hanya merekrut seorang pemain, tetapi kami merekrut seorang manusia dan sosok yang sangat istimewa, ia adalah pemain Muslim terbesar di dunia".

Dogan memuji kedisiplinan luar biasa dari bintang Mesir itu sejak kedatangannya, seraya berkata: "Sejak hari pertama, ia membantu kami dalam segala hal, tanpa masalah atau hambatan apa pun, ia benar-benar teladan.. orang pertama yang datang ke latihan dan orang terakhir yang pulang, dan ia memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan para pemain muda di tim".

Ia melanjutkan dengan nada penuh perasaan: "Ia telah menyatu sepenuhnya dengan tim, ungkapan ini sangat cocok untuknya.. semoga ia tak terkena mata jahat, ia mencintai kota ini dan mempromosikannya, kami bahkan tidak sanggup mendaki ke dataran tinggi, tetapi ia mendaki, masyaallah".

Presiden Trabzonspor itu mengenang sejumlah profesional asing yang meninggalkan jejak moral di klub, seraya berkata: "Edin Visca juga seperti itu, begitu pula Nwakaeme dan Hamsik, mereka adalah anak-anak muda yang sangat santun dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya".

Dogan menegaskan bahwa kesepakatan Salah melampaui dimensi olahraga, seraya menekankan pentingnya dalam mempromosikan kota Trabzon secara global.

Ia melanjutkan: "Sangat penting untuk merampungkan kesepakatan ini, sementara aku melihat anak-anakku dan para suporter di jalanan menyaksikan para pesaing melakukan transfer bintang-bintang besar".

Ia menutup pernyataannya dengan pesan penuh ambisi kepada para suporter klub: "Aku selalu mengatakan bahwa ketika Trabzonspor memperbaiki kondisi ekonominya, ia akan mengarungi segala jenis persaingan, kini kami telah membereskan urusan kami di belakang, dan insyaallah kami akan melakukan transfer serupa mulai dari sekarang".

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