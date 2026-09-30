Dalam komentar resmi pertamanya setelah meletusnya krisis tuduhan perjudian yang mengguncang sepak bola Turki, presiden klub Trabzonspor, Ertugrul Dogan, akhirnya buka suara untuk mengungkap latar belakang dari apa yang terjadi. Ia menegaskan tidak adanya motif tersembunyi apa pun, dan menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan pembelaan penuh di hadapan pihak berwenang.

Pernyataan Dogan tersebut muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan wartawan, terutama dari situs "61saat" Turki, pada hari Rabu ini, mengenai kabar yang beredar tentang adanya para direktur di klub yang memiliki akun perjudian.

Pengakuan atas Kesalahan

Dogan berkata dengan nada terbuka: "Saya orang yang terus terang dan semua orang mengenal saya, ini adalah tahun kesembilan saya di manajemen, dan hal-hal seperti ini sebelumnya tidak pernah masuk dalam agenda."

Presiden Trabzonspor itu menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Turki biasa memberi tahu para wasit dan pelatih mengenai larangan-larangan ini dalam pertemuan mereka, tetapi tidak memberikan informasi serupa kepada para direktur dan pejabat administrasi. Ia menilai bahwa ini adalah persoalan tersendiri yang seharusnya diketahui oleh para direktur.

Ia menambahkan: "Mungkin telah terjadi suatu kesalahan, tetapi saya ingin menegaskan bahwa tidak ada kesalahpahaman yang disengaja atau kondisi lain apa pun. Saya berbicara atas nama Trabzonspor. Kami memiliki banyak sahabat di sini dari kalangan direktur masa lalu dan sekarang, mereka semua adalah orang-orang terhormat dengan akhlak yang mulia, dan saya menjadi saksi atas akhlak mereka semua."

Akun yang Ditutup

Dogan mengungkap poin penting dalam pembelaannya, dengan mengatakan: "Saya memiliki sebuah akun yang telah ditutup jauh sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi. Perusahaan-perusahaan ini adalah sponsor klub-klub, dan acara peluncurannya diselenggarakan di kantor pusat federasi itu sendiri. Karena tidak ada motif tersembunyi apa pun dari pihak saya maupun dari pihak rekan-rekan saya, mungkin tidak ada seorang pun yang menduga akan munculnya masalah seperti ini."

Ia melanjutkan: "Federasi telah menunjukkan tingkat kerahasiaan sebesar ini. Seandainya kami melakukan kesalahan atau ada kelalaian, kami mohon maaf. Kami tidak memiliki motif tersembunyi apa pun. Saya mengenal para direktur lainnya, ada orang-orang yang kompeten dan para presiden, tidak seorang pun dari mereka memiliki pemikiran atau perkiraan tentang persoalan-persoalan ini. Apakah ini sebuah kelalaian? Ya, memang demikian."

Pelajaran bagi Sepak Bola Turki

Presiden klub itu menunjukkan bahwa fenomena ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, di mana sebagian orang telah membuka akun-akun di masa lalu, seraya menegaskan bahwa ia telah menutup akun-akunnya jauh sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi.

Ia menambahkan: "Hal serupa terjadi pada kami, dan kami akan membela posisi kami. Ini akan menjadi pelajaran bagi semua orang di sepak bola Turki, niat semua orang baik, kami menatap ke masa depan."

Presiden Trabzonspor itu melanjutkan: "Tidak ada masalah, kami tidak ingin beranggapan bahwa mereka memiliki niat jahat apa pun. Kami juga telah melakukan kesalahan-kesalahan dan kami perlu membaca prosedur-prosedur itu dengan lebih cermat,

Dogan menutup pernyataannya dengan pesan yang tegas: "Saya berharap agar agenda tidak disibukkan dengan hal seperti ini, tetapi kami akan selalu terus mengatakan apa yang kami yakini benar. Kami akan terus membela kepentingan Trabzonspor dan kepentingan sepak bola Turki, dan kami tidak akan mundur sejengkal pun."







