Klub Trabzonspor dengan cepat dan tegas mengakhiri kontroversi luas yang berkobar di Turki dalam beberapa jam terakhir, setelah beredarnya kabar bahwa klub telah mencapai kesepakatan awal dengan bintang Mesir, Mohamed Salah.

Kehebohan ini muncul setelah sejumlah laporan mengklaim bahwa Trabzonspor masuk ke dalam jalur negosiasi dengan kapten timnas Mesir tersebut, menyusul kebuntuan negosiasi panjangnya dengan rival tradisional Besiktas. Bahkan situs "Sports Digitale" mengklaim bahwa sang pemain benar-benar telah mencapai kesepakatan awal dengan Trabzonspor, kabar yang membuat media sosial bergemuruh dan memicu antusiasme besar di kalangan pendukung klub.

Pernyataan tegas dari sang presiden

Namun, presiden klub Trabzonspor, Ertugrul Dogan, bergegas membantah semua yang beredar, dalam pernyataan yang disampaikan oleh jurnalis Onur Tasci Oglu, dengan menegaskan bahwa semua klaim terkait perekrutan Mohamed Salah sama sekali tidak berdasar.

Dogan berkata dengan tegas: "Klaim mengenai transfer Mohamed Salah tidak benar," sehingga menutup total pintu bagi rumor-rumor tersebut.

Mengapa Salah dikaitkan dengan Turki?

Sejumlah laporan media sebelumnya telah mengungkap bahwa klub Besiktas mengajukan tawaran besar kepada bintang Mesir tersebut, dengan durasi dua musim dan gaji tahunan terjamin sebesar 15 juta euro, ditambah 4 juta euro sebagai bonus yang terkait dengan performa.

Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa manajemen Besiktas memutuskan untuk membekukan kesepakatan itu untuk sementara karena adanya perselisihan seputar hak citra dan biaya agen, hal yang membuka pintu bagi berbagai spekulasi yang mengaitkan nama Salah dengan Trabzonspor sebelum akhirnya keluar bantahan resmi.