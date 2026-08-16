Presiden Trabzon: Rakyat Turki bangun dan tidur dengan nama Salah

Erturul Doan, presiden Trabzonspor, berbicara tentang nilai transaksi pemain Mesir Mohamed Salah, yang bergabung dengan skuad tim musim panas ini, setelah berakhirnya perjalanan bersejarahnya bersama Liverpool.

Doan mengatakan, melalui saluran ON Sport bersama presenter Meryhan Amr, "Rakyat Turki di Trabzon tidur dan bangun dengan menyebut nama Mohamed Salah, para suporter berada dalam kondisi moral yang istimewa setelah rampungnya transaksi tersebut."

Ia melanjutkan, "Kami menjalani momen-momen bahagia ini dengan antusiasme besar, karena kami yakin bahwa kami telah memperoleh sebuah transaksi kemanusiaan untuk sosok terbaik."

Ia menekankan, "Salah adalah salah satu pemain terpenting di dunia, jika bukan yang pertama di dunia, dan sejak hari pertamanya di Trabzon, ia menciptakan suasana yang indah dengan teman-teman dan rekan-rekan setimnya di klub Turki tersebut."

Presiden Trabzon menjelaskan, "Kepindahan Mohamed Salah kepada kami mendukung kami dalam banyak hal di luar sepak bola, dan ini merupakan kebahagiaan bagi dunia Islam, serta akan berpengaruh positif bagi kami di segala bidang."

Ia menuturkan, "Salah akan menjadi jembatan untuk mendekatkan dan mempererat hubungan antara Mesir dan Turki, dan kami berada dalam kondisi penuh gairah dan antusiasme, serta tidak diragukan lagi pengaruhnya pada aspek sepak bola akan sangat besar."

Ia menambahkan, "Saya memperkirakan akan ada peningkatan kehadiran wisatawan Mesir di Trabzon untuk menyaksikan Mohamed Salah dalam pertandingan-pertandingan."