Tentang Presiden Cile, Claudio Bravo & Arturo Vidal Tolak Bela Timnas

Federasi Sepak Bola Cile (FFCh) dipastikan membatalkan laga uji coba timnas Cile kontra yang sedianya digelar di Lima pada Selasa (19/11) waktu setempat.

Keputusan tersebut diambil setelah para pemain Cile mengundurkan diri sebagai aksi protes kepada Presiden Sebastian Pinera.

Pinera tengah dituntut mundur dalam demonstrasi besar-besaran selama tiga pekan terakhir. Sang petahana dianggap gagal menyejahteraan rakyat Cile.

Image right now of Santiago #chile 🇨🇱 pic.twitter.com/FErO5K8xRQ