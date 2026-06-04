Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, mengonfirmasi kedatangan José Mourinho, Denzel Dumfries, dan Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries secara resmi menjadi pemain Real Madrid, demikian diumumkan oleh Florentino Pérez. Presiden klub tersebut juga mengungkapkan bahwa José Mourinho dan Ibrahima Konaté akan bergabung dengan klub Spanyol tersebut.

“Kami telah mengamankan Denzel Dumfries,” ungkap Pérez dalam program TV Horizonte. “Dia mengikuti jejak Konaté dan Mourinho, yang kedatangannya juga sudah rampung.”

Kedatangan Dumfries tidaklah mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, transfernya dari Inter ke Real Madrid telah mengalami percepatan.

Kabarnya, Real Madrid memanfaatkan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro yang tercantum dalam kontrak Dumfries. Pemain asal Belanda ini diharapkan menjadi pengganti Dani Carvajal, yang kemungkinan akan pindah ke arah sebaliknya, menyusul minat dari Milan. Dumfries menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.

Rabu lalu, Dumfries telah menjalani pemeriksaan medis, demikian dikonfirmasi oleh pelatih timnas Ronald Koeman pada hari yang sama. Karena saat ini ia juga sedang sibuk mempersiapkan Piala Dunia bersama timnas Belanda, pemeriksaan tersebut tidak dilakukan di Madrid, melainkan di Belanda.

Mourinho, yang pernah menjadi pelatih di sana dari 2010 hingga 2013, juga akan bergabung dengan Real Madrid. Klubnya saat ini, Benfica, telah mengumumkan pada Kamis bahwa ada klausul pelepasan sebesar 15 juta euro dalam kontrak sang pelatih, yang akan dibayarkan oleh klub Spanyol tersebut.

Terakhir, kedatangan Konaté juga bukanlah kejutan besar. Ia akan hengkang dari Liverpool secara gratis pada musim panas ini dan, menurut Fabrizio Romano, telah mencapai kesepakatan lisan dengan Real Madrid mengenai kontrak berdurasi empat tahun pada pekan ini.