Jawad Ziat, presiden Raja Club Athletic, mengungkapkan pada hari Rabu ini kabar gembira bagi para suporter klub Maroko tersebut.

Dalam wawancara khusus dengan situs "Le360 Sport" Maroko yang akan dipublikasikan dalam beberapa jam ke depan, Ziat berbicara tentang dimulainya fase baru dalam proyek rehabilitasi "Kompleks Oasis", markas Nusur Al-Khadra.

Presiden benteng hijau itu menegaskan bahwa pusat asrama bersejarah milik Raja akan kembali beroperasi setelah bertahun-tahun berhenti, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan dewan pengurus untuk mengembalikan kehormatan salah satu landmark terpenting klub hijau tersebut.

Ziat menjelaskan bahwa pusat asrama itu akan memiliki hampir 50 tempat tidur, dan akan menyediakan kondisi yang layak untuk tempat tinggal dan pembinaan para pemain kelompok usia, dalam kerangka visi yang bertumpu pada investasi di bidang pembinaan sebagai pilar dasar bagi masa depan klub.

Presiden Raja itu menegaskan bahwa pengerjaan terus berlanjut di dalam Kompleks Oasis, mencakup penataan ulang lapangan, pembaruan berbagai fasilitas, di samping pembangunan museum khusus Raja Club Athletic yang mendokumentasikan sejarah klub dan prestasi-prestasinya, serta mewujudkan identitasnya yang bersejarah dan nilai-nilainya.

Ziat menutup dengan menyatakan bahwa tujuan utama adalah mengembalikan Kompleks Oasis ke posisi alaminya sebagai salah satu pusat pembinaan dan fasilitas olahraga paling menonjol di Maroko, serta menyediakan ruang terpadu yang melayani tim utama dan seluruh kelompok usia, sejalan dengan proyek olahraga dan administratif baru klub.